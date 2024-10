“NCIS” e “NCIS Hawai’i” stasera su Rai 2: la trama degli episodi

Prosegue, in prima visione assoluta, la ventunesima stagione di “NCIS”: nell’episodio “Rapimenti e bugie”, in onda venerdì 11 ottobre alle 21.20 su Rai 2, il sottufficiale Derek Bailey scompare misteriosamente in un parco mentre sta chiedendo la mano della sua fidanzata. Le riprese di sorveglianza svelano che il ragazzo è stato rapito da una società che propone avventure estreme a pagamento. Derek, che aveva acquistato il pacchetto “isolamento di tre giorni”, dovrebbe essere rinchiuso in una stanza, ma quando la porta si apre gli agenti trovano il cadavere dell’uomo che si occupava di sorvegliarlo.

A seguire, dalle 22.10, andrà in onda l’episodio della terza stagione di “NCIS Hawai’i”, spin off della serie tv ambientata nelle isole del Pacifico, dal titolo “Servire e proteggere”. Tatyana Sokolov, la cui famiglia possiede un’importante compagnia militare privata che fornisce armi e mercenari alla Russia, parteciperà a una conferenza di pace internazionale alle Hawaii con il sostegno del Dipartimento di Stato americano. Tatyana sceglie Lucy come sua agente di scorta e le confessa la propria volontà di disertare. Intanto Sam, con l’aiuto della Tennant, chiede di parlare con Alexi Volkoff, alias “Il Chimico”.