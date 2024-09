NCIS e NCIS Hawai’i stasera su Rai 2: la trama

Azione e suspence con NCIS e NCIS Hawai’i. I nuovi episodi in prima visione assoluta da stasera su Rai 2: ecco la trama

Azione e suspence, da Washington ai Tropici: venerdì 13 settembre in prima visione assoluta alle 21.20 su Rai 2, i nuovi episodi di “NCIS” (stagione 21) e di “NCIS Hawai’i” (stagione 3). “NCIS” con la ventunesima stagione segna il traguardo dei 1000 episodi di una delle serie più amate e più viste negli Stati Uniti e nel mondo. La nuova stagione comincia da una storia irrisolta che coinvolge Torres. Nell’episodio dal titolo “Prima o poi”, l’agente viene accusato dall’FBI per l’assassinio di un uomo che per anni ha perseguitato la sua famiglia. Torres si assume la responsabilità dell’omicidio ma la sua squadra, che non crede sia colpevole, indaga per scoprire la verità.

Segue sempre su Rai2, in prima visione assoluta, alle 22.10, la terza stagione di NCIS Hawai’i, spin off della serie tv ambientata nelle isole del Pacifico. Continuano le avventure degli agenti del team cercano un equilibrio tra il dovere verso il proprio Paese e il dovere verso la famiglia. Nell’episodio “Spara e scappa”, la Tennant supera il colloquio con il medico e la psichiatra per essere riammessa in servizio, ma deve vedersela con Sam Hannah per il responso finale. Il nuovo arrivato la affianca durante l’indagine; il database dei Marshall è stato violato e ora le sue informazioni secretate sono in balia del dark web. Il primo a rimetterci la vita è un testimone sotto protezione che si era inimicato una pericolosa organizzazione criminale.