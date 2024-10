Nelle librerie “Il sapore del sangue” di Stefania P. Nosnan

Disponibile nelle librerie e online “Il sapore del sangue” di Stefania P. Nosnan, il nuovo giallo psicologico pubblicato da LifeBooks

Con una scrittura diretta, incisiva e appassionata Stefania P. Nosnan riesce a trasportare il lettore nella mente del serial killer in questo giallo psicologico ambientato a Udine. L’autrice semina indizi e traccia una linea invisibile nelle giornate primaverili che si opacizzano dinanzi colpi di scena, facendo in modo che il lettore si riscopra investigatore in una Udine che ripiomba, dopo decenni, nel terrore del serial killer. Potrebbe sembrare il classico giallo… ma non lo è!

“Udine è una piccola città, ma con un passato che non dimentica. Tra questi ricordi ci sono alcuni brutti momenti come Unabomber o il mostro di Udine che uccise, tra il 1971 e il 1989,alcune donne” dichiara l’autrice. “Amo i gialli alla Agatha Christie, ma scrivendo questo romanzo il risultato è stato più un lavoro psicologico in cui mi sono divertita molto e, fino all’ultimo, nemmeno io sapevo chi incolpare. Posso dire che è una caccia frenetica al colpevole che si trasforma in duello tra il serial killer e il commissario Sonia Volpato.”

Trama: Anni ’90. A Udine vengono uccise delle ragazze e la Polizia brancola nel buio, dopo alcuni mesi gli omicidi, inspiegabilmente, si fermano. Giorni nostri. Il terrore ritorna a popolare le vie di Udine e il commissario Sonia Volpato capisce che l’incubo di trent’anni prima si è ripresentato nella sua città. Alcune donne vengono brutalmente uccise e sulla guancia ritorna a essere impresso il segno dell’assassino. È una lotta contro il tempo, ma anche un sottile gioco d’astuzia e tensione tra Sonia e l’omicida.

Biografia: Stefania P. Nosnan classe 1970 ed è nata a Udine. Webdesigner e grafica. Da alcuni anni opera nell’ambito dell’editoria e della promozione culturale e scrive per alcuni webmagazine nazionali. È vicepresidente dell’Associazione Scrittori FVG. Ama la storia, adora i romanzi di Agatha Christie e James Patterson. “Il sapore del sangue” è la sua dodicesima pubblicazione.