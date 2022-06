Stefania P. Nosnan in libreria con “Il patto delle aquile”

Disponibile nelle librerie e online la nuova pubblicazione di Stefania P. Nosnan, “Il patto delle aquile”, edito da Bonfirraro Editore e distribuito da Messaggerie

Con una trama intensa, drammatica e da pochi conosciuta, Stefania P. Nosnan torna in libreria con un romanzo ambientato nel 1944 e tratto da avvenimenti realmente accaduti. Il patto delle aquile missione Chicago-Texas, uscito per Bonfirraro Editore e distribuito da Messaggerie.

Con la sua scrittura fluida e profonda, l’autrice riesce a portare a galla una missione ai più sconosciuta e trasporta il lettore nel cuore della Seconda Guerra mondiale, precisamente tra le colline friulane all’interno della missione alleata segreta Chicago-Texas. La missione deve mettere d’accordo le due brigate partigiane molto attive in quelle zone. L’obiettivo è indebolire e colpire il nemico nelle retrovie, durante la ritirata.

“È una storia particolare di cui ne sono venuta a conoscenza tramite alcune ricerche. Quel periodo storico è pieno di azioni eroiche ed eroi sconosciuti, che hanno in qualche modo cercato di cambiare un momento storico così importante e drammatico” dichiara l’autrice. “In modo romanzato mi piace far conoscere al lettore anche questi momenti, che non devono essere dimenticati.”

Con Il patto delle Aquile Stefania P. Nosnan colloca il suo romanzo tra le colline verdeggianti del suo amato Friuli-Venezia Giulia, presentando al lettore una storia di umanità, tenacia, ribellione e coraggio, ma anche di sofferenza e voglia di vivere.

Trama: Ispirato alla missione alleata Chicago-Texas realmente accaduta. Michael Salmi è capitano della divisione aviotrasportata americana 101 Airborne ed è anche un agente del Special Operations Executive, di stanza a Londra. Dopo una riunione congiunta e segreta tra i servizi segreti inglesi SOE e americani al capitano viene dato l’ordine di partire. La destinazione di Michael è il Nord Italia nella zona d’operazioni del Litorale Adriatico, situata in Friuli-Venezia Giulia, dove la Resistenza sta combattendo contro i nazisti che si stanno ritirando. Il lancio notturno fallisce l’obiettivo, ma Michael si ritrova ugualmente in territorio nemico. È ferito e senza i commilitoni che lo possono supportare. In suo soccorso arriva Fanny Disnan, una giovane staffetta partigiana, che lo nasconde in un rifugio. Le truppe naziste, con a capo lo spietato Oberleutnant Halder, sono alla caccia del capitano americano e setacciano ogni paese, provocando anche la morte di alcuni abitanti, tra cui i genitori di Fanny. Colpita dalla tragedia e assetata di vendetta, la giovane donna aiuta Michael a raggiungere, tra le colline friulane, la Brigata Osoppo capitanata dal tenente Almo, un ex militare del Regio Esercito che ha preferito combattere per la causa partigiana, invece di prestare giuramento alla nuova Repubblica di Salò. Quando i nazisti assaltano il gruppo di partigiani, Michael e Fanny cercano la salvezza nei boschi e iniziano un’interminabile marcia verso il Veneto.

BONFIRRARO EDITORE

“La nostra storia è il futuro verso cui ci avviamo…”: è la massima sposata dall’editore Salvo Bonfirraro, che ama guardare lontano, assecondando la sua innata e incondizionata curiosità, trasmessa anche al figlio Alberto, responsabile del settore marketing dell’azienda. Ogni volume – narrativa, poesia, saggistica, storia, letteratura straniera – pubblicato da questa casa editrice indipendente racchiude una scoperta, un’idea, un nuovo modo di guardare e valutare il mondo e il nostro tempo. Il catalogo dell’editore può essere consultato in tutte le librerie d’Italia, negli store on-line e sul sito https://www.bonfirraroeditore.it

Scheda Libro

Titolo: Il patto delle aquile – Missione Chicago-Texas

Editore: ‎Bonfirraro Editore (26 maggio 2022)

Collana: Historica

Copertina flessibile‏

Pagine: 208

ISBN 88-6272-284-2

Distribuzione: Messaggerie

Biografia: Stefania P. Nosnan è nata a Udine nel 1970. Per dieci anni ha vissuto nel Lazio, precisamente ai Castelli Romani per poi ritornare alla sua regione d’origine. È diplomata come tecnico dei servizi sociosanitari. Negli anni ha partecipato a numerosi corsi di webdesigner, grafica e progettazione informatica. È stata titolare di uno studio di webdesigner e realizzazioni website. Dal 2006 è socia di una prestigiosa azienda di consulenze. Dal 2018 è direttrice editoriale di Life Factory Magazine e Z Magazine; inoltre, conduce il format televisivo Libri&Dintorni su VideoFashionTv e YouTube. È commissaria all’interno della Commissione Pari Opportunità del suo luogo di residenza e collabora con il gruppo Gilda in Città.

Bibliografia:

Nel 2017 poesie “I sussurri dell’Anima” (Apollo Edizioni).

Nel settembre 2018: “La verità nascosta” (Live&Love de Le Mezzelane Casa Editrice).

Novembre 2018: “La bicicletta nera” tratto da una storia vera è stato in concorso per il Premio Campiello e il Premio Stresa. (Bertoni Editore) Diploma d’onore con Menzione d’Encomio al Premio Internazionale Letterario M. Buonarroti

Giugno 2019: “Una salita per amore” la cui prefazione di Manuela Di Centa. (Ensemble Edizioni) Menzione di Merito

Settembre 2019: “È scritto nelle stelle” (Bertoni Editore)

Giugno 2020: “Il tempo fra noi” (LifeBooks)

Dicembre 2020: C’erano tre rose rosse (Bertoni Editore)

Marzo 2022: racconto “Mattina” nella raccolta Historica Racconti Friulani-Giuliani

Maggio 2022: “Il patto delle aquile” (Bonfirraro Editore)