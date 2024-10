JYSK stabilisce nuovi record di fatturato e clienti

JYSK (si pronuncia iusk), la catena di mobili, materassi e accessori per la casa e il giardino in stile nordico, stabilisce nuovi record di fatturato e clienti

Nell’anno fiscale 2023/24 il fatturato di JYSK, la catena danese di articoli per la casa e il giardino in puro stile scandinavo, è cresciuto del 7,6%, raggiungendo i 41,4 miliardi di DKK (5,6 miliardi di EUR). Anche il numero di nuovi clienti è aumentato di 8,1 milioni, grazie alle grandi offerte Scandinavian Sleeping and Living.

Sebbene le incertezze e i disordini globali siano proseguiti durante l’anno fiscale 2023/24 (FY24), JYSK ha investito nella riduzione dei suoi prezzi, già competitivi, su oltre la metà dei suoi prodotti e ha esteso la propria gamma di articoli “Prezzo Basso Sempre”. Il risultato è stato un aumento dell’11% del numero delle unità vendute.

JYSK ha anche stabilito un nuovo record di clienti, con ben 11,9 milioni di nuovi clienti rispetto all’anno precedente, che hanno fatto acquisti in uno dei più di 3.400 negozi JYSK in 48 paesi.

“Vorrei ringraziare i nostri collaboratori per il loro duro lavoro e la loro dedizione, e soprattutto per l’eccezionale attenzione rivolta ai clienti. L’anno fiscale ha avuto un inizio difficile, ma grazie al nostro focus su prezzi competitivi e prodotti di qualità, siamo riusciti a stabilire un altro record di fatturato per JYSK. Abbiamo anche aumentato significativamente il numero di clienti in tutti i paesi, sia in negozio che online, continuando a guadagnare quote di mercato“, afferma Rami Jensen, Presidente e CEO di JYSK.

NUOVI NEGOZI E UN NUOVO PAESE, IL MAROCCO

Nell’anno fiscale 2024, JYSK ha proseguito la sua espansione e ha annunciato l’apertura dei primi negozi in Marocco nella primavera del 2025. JYSK ha inoltre aperto 137 nuovi negozi e, inoltre, ha investito in 489 negozi della rete, incluse rilocazioni, ampliamenti di negozi esistenti e aggiornamenti al più recente store concept 3.0.

Nello stesso periodo, il mercato più importante per valore per JYSK, la Germania, ha raddoppiato il numero di nuovi clienti e ha registrato un aumento del fatturato, nonostante la chiusura di 21 negozi come fase finale del progetto One JYSK, che ha unificato JYSK Nordic e Dänisches Bettenlager sotto un unico marchio: JYSK.

“Lo diciamo spesso ed è ancora vero: l’espansione è parte del nostro DNA. Puntiamo a raggiungere l’obiettivo di 5.000 negozi nel mondo e allo stesso tempo assicurarci di essere redditizi anche quando cresciamo, sia fuori dall’Europa che nelle nostre country esistenti. Sono molto soddisfatto che, nel complesso, il numero di negozi e clienti JYSK continui ad aumentare ogni anno“, afferma Rami Jensen.

CONTINUANO GLI INVESTIMENTI NELLA CRESCITA

Per soddisfare il crescente numero di clienti e negozi JYSK, l’azienda sta investendo in due nuovi centri di distribuzione all’avanguardia. La costruzione del primo, a Lelystad nei Paesi Bassi, è iniziata durante l’estate e sarà certificata secondo lo standard internazionale di sostenibilità LEED. Con una superficie di 147.000 metri quadrati e due magazzini alti capaci di ospitare 166.000 pallet, il centro è strategicamente posizionato per ridurre le distanze di consegna verso gli store di Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito e Irlanda. Il secondo centro di distribuzione sarà realizzato ad Almenara, nel sud della Spagna, e sostituirà l’attuale centro di distribuzione vicino a Valencia per servire più di 150 negozi in Spagna, Portogallo e Marocco.

JYSK pubblicherà il proprio annual report giovedì 28 novembre.