Nelle librerie italiane “Cross” di Hiroka Yamashita

Disponibile nelle librerie e sugli store digitali “Cross di Hiroka Yamashita, traduzione di Valentina Franchi, edito da Atmosphere Libri

Ichimura, un uomo di ventotto anni che lavora in una società di vigilanza, e che sembra vivere una vita tranquilla con sua moglie, viene a conoscenza del travestitismo e comincia a indossare nuovi abiti e a trasformarsi in una donna, truccandosi. Cambia il proprio nome in “Mana” e, grazie a un “gioco” con l’amante Manami, scopre il crossdressing. Poi conosce Takeo, il primo uomo con cui intraprende un rapporto sul piano fisico. Durante la loro relazione, Mana inizia ad assumere ormoni femminili. Per quanto il processo inizi quindi solo sul piano del crossdressing, l’utilizzo di ormoni sembrerebbe corroborare l’ipotesi di una transizione di genere. Inizialmente, la protagonista è spinta dall’amore per Takeo e dalla volontà di avvicinarsi il più possibile a quello che ritiene essere l’ideale perfetto di partner. In seguito alla rottura della relazione, Mana sembra ormai aver fugato molte delle perplessità iniziali, per aprirsi gradualmente al proprio essere queer, non riconoscendosi in identità fisse né in categorie sociali definite, né tantomeno nella logica binaria uomo/donna.