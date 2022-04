“Un uomo abbastanza normale” è nelle librerie

Arnaldo Palmegiani e Ruggero Perugini in libreria con “Un uomo abbastanza normale. Il mostro di Firenze 30 anni dopo” (Armando editore)

Armando Palmegiani e Ruggero Perugini, che per anni ha diretto la Squadra anti mostro di Firenze, rivivono e analizzano quel terribile periodo di sangue e orrore che lungamente ha reso terrificanti le notti nelle campagne toscane. Sono passati trent’anni dalla chiusura dell’indagine che portò all’arresto di Pietro Pacciani e i compagni di merende, ed è giunto il momento di ripercorrere gli eventi che hanno portato a queste catture.

Ruggero Perugini (1946-2021), laureato in giurisprudenza e specializzato in criminologia clinica, ha frequentato l’Accademia del FBI di Quantico. Dopo essere entrato in Polizia ha lavorato in diverse città come investigatore. In Toscana ha condotto le indagini sugli omicidi del ‘mostro di Firenze’, che hanno portato all’arresto di Pacciani. I suoi diari di quegli anni rappresentano l’animo di questo volume.

Armando Palmegiani è nato nel 1965 a Roma. Criminalista ed esperto della Scena del Crimine. Si è laureato in Psicologia Clinica. Ha conseguito un Master in Criminologia alla Sapienza. È docente di Criminologia, Criminologia Clinica e Psicopatologia Forense presso l’Università “eCampus”. Nel corso della sua carriera si è occupato di molti casi di cronaca, tra i quali la bomba di via dei Georgofili nel 1993 a Firenze, l’omicidio di Marta Russo, l’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin; ha partecipato all’identificazione delle vittime dello Tsunami in Thailandia e di quelle di Sharm-el-Sheikh a seguito degli attentati del 2005. Con Fabio Sanvitale ha scritto: Un mostro chiamato Girolimoni (2011), Morte a Via Veneto (2012), Omicidio a Piazza Bologna (2013), Sangue sul Tevere (2014), SacroSangue (2015), Accadde all’Idroscalo (2016), Amnesie (2018), Il caso Elisa Claps (2019), Le bestie di Satana (2021).

UN UOMO ABBASTANZA NORMALE.

Il mostro di Firenze 30 anni dopo

Pagine 320, Prezzo 18,00 euro in libreria dal 21 marzo in libreria. Armando editore