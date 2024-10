Grande Fratello: Enzo Paolo Turchi svela la crisi con Carmen Russo

Gelo al Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi confessa la crisi con Carmen Russo: la reazione dell’ex ballerino all’entrata in casa della moglie ha spiazzato il pubblico

C’è aria di crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo? A giudicare dalle parole dell’ex ballerino sembrerebbe di sì. Ieri sera nel corso della settima puntata del Grande Fratello, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare la reazione ‘quasi scocciata’ di Enzo Paolo Turchi nei confronti della moglie Carmen Russo, entrata nella Casa. Da giorni infatti, l’artista manifestava un senso di disagio per la mancanza della figlia Maria e aveva deciso di abbandonare il reality. Per farlo tornare sui suoi passi è intervenuta la ballerina, che in accordo con il Grande Fratello, ha cercato in tutti i modi di farlo desistere dalla decisione: “Amore, sono qui per dirti solo una cosa. Ti amo alla follia, ti ho sempre amato e ti amerò”, ha detto Carmen Russo. “Te lo volevo dire, perché sei un uomo speciale. Ho insistito con Alfonso perché avevo capito che avevi bisogno di me. Ti devo tantissimo, professionalmente perché hai creduto in me, umanamente mi hai fatta innamorare alla follia. Sono 42 anni e in questo tempo abbiamo costruito una famiglia”.

L’insistenza però, ha evidentemente dato fastidio a Enzo Paolo Turchi e tra i due è cominciata una lite. Chiamato in confessionale da Signorini, l’ex ballerino ha parlato di una crisi con la moglie: “Prima di partire, per un periodo, ho avuto il sentore che Carmen fosse stufa del mio comportamento. Ora non ballo più, insegno soltanto e lei l’ho vista distaccata e un po’ fredda. Ora vado via dal Grande Fratello e se a lei non piaccio più, me ne vado da casa”.

Nonostante la mediazione di Alfonso Signorini, Enzo Paolo Turchi non ha preso bene l’entrata della moglie, che per tutta risposta, pensando di farlo felice, ha detto che resterà nella Casa con lui per qualche giorno.