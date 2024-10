Digiuno intermittente sicuro nei pazienti con sclerosi multipla

Sclerosi multipla: il digiuno intermittente, una restrizione calorica di 500 calorie al giorno, due volte alla settimana, è risultato sicuro e promettente in un piccolo studio

Il digiuno intermittente, definito come una restrizione calorica di 500 calorie al giorno, due volte alla settimana, è risultato sicuro e promettente in un piccolo studio randomizzato su pazienti con sclerosi multipla (SM) recidivante-remittente.

Secondo Laura Piccio dell’Università di Sydney, lo studio ha raggiunto l’endpoint primario di riduzione dei livelli sierici di leptina dopo 12 settimane, rispetto ai controlli.

La leptina, un’adipochina proinfiammatoria che potrebbe avere un ruolo patogenetico nella SM, è risultata più bassa nel gruppo a digiuno intermittente (P=0,03) dopo l’aggiustamento per età, sesso e terapia modificante la malattia, hanno riferito Piccio e colleghi nel Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry.

Non sono emersi eventi avversi gravi. A 6 settimane, il gruppo a digiuno intermittente ha registrato un aumento del numero di cellule T regolatorie CD45RO+ nel sangue. Nei test esplorativi, il gruppo ha mostrato anche un miglioramento a 12 settimane nel Symbol Digit Modality Test, una misura della velocità di elaborazione cognitiva.

I risultati sostengono il ruolo potenziale della dieta come intervento aggiuntivo sullo stile di vita, hanno osservato i ricercatori.

“La dieta è un argomento che interessa molte persone con SM”, ha dichiarato Piccio. “È uno dei principali argomenti di cui vogliono discutere, soprattutto al momento della diagnosi, per trovare un modo di ‘controllare’ la loro malattia”.

Tuttavia, non ci sono molte prove che dimostrino come le diverse diete possano influenzare lo sviluppo o la progressione della malattia, ha sottolineato la ricercatrice.“

“Abbiamo dimostrato che 12 settimane di dieta – con un’aderenza molto alta, tra il 98% e il 99% – hanno avuto un impatto significativo su diversi marcatori”, ha detto Piccio. “Questo dimostra che un cambiamento relativamente piccolo nella dieta ha un impatto sul profilo metabolico-immunitario-infiammatorio dei pazienti”.

La leptina è un’adipochina rilasciata dal tessuto adiposo in proporzione al grasso corporeo. I livelli di leptina sono associati al rischio di SM, sono più alti nel liquido cerebrospinale e nel siero dei pazienti con SM e sono inversamente correlati al numero di cellule T regolatorie circolanti, hanno osservato i ricercatori.

L’obesità nelle prime fasi della vita è stata associata a un aumento del rischio di sviluppare la SM. Nei pazienti adulti con SM, l’obesità è correlata a una peggiore progressione e disabilità.

Piccio e colleghi hanno randomizzato 42 pazienti con SM recidivante-remittente della Washington University School of Medicine di St. Louis alla restrizione calorica intermittente o a un gruppo di controllo dal 2018 al 2021. Un totale di 34 pazienti, 17 per ciascun gruppo, ha completato lo studio.

La maggior parte dei partecipanti erano donne. Il BMI medio al basale era di 28,7 e il punteggio mediano della Expanded Disability Status Scale (EDSS) era di 2. I pazienti non erano trattati o erano in terapia modificante la malattia da almeno 3 mesi. Inizialmente, i trattamenti consentiti includevano solo interferone-beta o glatiramer acetato; successivamente, sono stati ammessi dimetil fumarato, teriflunomide e natalizumab.

I partecipanti al gruppo di restrizione calorica intermittente sono stati istruiti a limitare l’assunzione di 500 calorie o meno per 2 giorni non consecutivi alla settimana. Nei giorni di digiuno, potevano consumare solo verdure non amidacee, semplici o con olio (massimo 2 cucchiai al giorno), aceto, succo di limone e/o condimenti, e bevande non caloriche. Nei giorni di non digiuno, potevano seguire la loro dieta abituale, ma dovevano controllare le porzioni e le scelte alimentari.

I partecipanti al gruppo di controllo hanno continuato a seguire la loro dieta abituale e hanno avuto libero accesso al cibo, ma è stato chiesto loro di mangiare da 1 a 1,5 piatti di verdure al giorno, in modo che tutti i partecipanti potessero avere un consumo di verdure simile. A entrambi i gruppi è stato chiesto di mantenere i livelli di attività fisica abituali.

Nel gruppo di restrizione calorica intermittente, l’aderenza ai 2 giorni di digiuno settimanali è stata del 99,5% per le prime 6 settimane dello studio e del 97,2% per le seconde 6 settimane. Alle settimane 6 e 12, questi partecipanti hanno registrato una riduzione calorica complessiva del 21,5% e del 23,1%, rispetto al basale.

In entrambi i gruppi non si sono verificati eventi avversi di grado 3 o superiore. Tre partecipanti del gruppo di restrizione calorica intermittente hanno riportato sintomi lievi come mal di testa, giramenti di testa e stanchezza nei giorni di digiuno.

Tra i limiti dello studio vi sono le dimensioni ridotte del campione e la sua breve durata. Lo studio FOOD for MS, attualmente in corso, è più ampio e sta valutando non solo la riduzione dell’apporto calorico ma anche la qualità della dieta nelle persone con SM, ha sottolineato Piccio. Verranno valutati i risultati funzionali, la cognizione, i dati della risonanza magnetica e altre misure.

“Non proponiamo la dieta come terapia curativa per la SM”, ha detto Piccio. “Esistono farmaci efficaci, ma la dieta potrebbe agire in sinergia con i farmaci attuali. Inoltre, seguire una dieta corretta potrebbe essere un modo per prevenire la malattia”.