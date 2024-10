Colite ulcerosa: filgotinib mantiene remissione per oltre 4 anni

Nuove conferme per filgotinib nella colite ulcerosa: mantiene la remissione e migliora la qualità della vita per oltre 4 anni

Filgotinib, a lungo termine, ha indotto e mantenuto la remissione sintomatica e migliorato la qualità della vita nei pazienti con colite ulcerosa, senza riportare nuovi segnali di sicurezza, secondo un’analisi intermedia dello studio di estensione SELECTION pubblicata su Alimentary Pharmacology & Therapeutics.

“Filgotinib è un inibitore preferenziale di JAK1, somministrato per via orale una volta al giorno, approvato per il trattamento della colite ulcerosa attiva da moderata a grave e dell’artrite reumatoide da moderata a grave nell’Unione Europea, in Giappone e nel Regno Unito”, hanno scritto Brian G. Feagan, direttore scientifico di Alimentiv, e colleghi.

“L’approvazione per il trattamento della colite ulcerosa si è basata sul trial di fase 2b/3 SELECTION, in cui filgotinib ha dimostrato rapidi miglioramenti nei sintomi della colite ulcerosa ed è risultato efficace nell’indurre e mantenere la remissione clinica e migliorare la qualità della vita correlata alla salute (HRQoL) rispetto al placebo in un periodo di trattamento di 58 settimane”.

In un’estensione a lungo termine del trial SELECTION, Feagan e colleghi hanno analizzato la sicurezza e l’efficacia del trattamento continuato con filgotinib fino a 336 settimane.

Hanno arruolato 250 pazienti che avevano raggiunto la remissione clinica o una risposta alla settimana 10 e avevano completato lo studio SELECTION fino alla settimana 58 (completatori), così come 372 pazienti che non avevano raggiunto la remissione o la risposta e avevano interrotto il trial (non-responder).

I completatori hanno continuato con filgotinib da 100 mg open label (n=102; età media, 43,1 anni; 46,1% donne) o 200 mg (n=148; età media, 44,3 anni; 56,1% donne), mentre i non-responder hanno ricevuto la dose massima consentita nel loro paese (100-200 mg: n=212; età media, 43,2 anni; 34,9% donne; 200-200 mg: n=160; età media, 43,2 anni; 34,4% donne).

L’endpoint primario era la sicurezza, valutata tramite eventi avversi, mentre i risultati secondari di efficacia includevano il cambiamento dal basale nel punteggio parziale della Mayo Clinic (pMCS), la qualità della vita correlata alla salute (HRQoL), misurata tramite il Questionario per le Malattie Infiammatorie Intestinali, e i biomarcatori infiammatori.

Secondo l’analisi fino a 202 settimane di trattamento, l’incidenza di eventi avversi era bassa e simile tra i gruppi di trattamento, senza nuovi segnali di sicurezza identificati.

Nel gruppo trattato con 200 mg di filgotinib, la proporzione di completatori in remissione pMCS è aumentata dal 72,4% al basale all’80% alla settimana 144, con la qualità della vita e la remissione dei biomarcatori che sono rimaste elevate (86,4% e 86%, rispettivamente). Inoltre, i ricercatori hanno riportato aumenti tra i non-responder alla settimana 192 (62,1%, 76,7% e 59,3%, rispettivamente).

I risultati hanno inoltre dimostrato un tasso più alto di controllo globale della malattia tra i completatori rispetto ai non-responder fino alla settimana 96.

“Filgotinib si è dimostrato efficace nel mantenere la remissione, ridurre i biomarcatori infiammatori e migliorare la qualità della vita correlata alla salute per un periodo di circa 4 anni, risultando in un profilo beneficio-rischio a lungo termine accettabile”, hanno scritto Feagan e colleghi. “Lo studio SELECTION LTE è in corso, e una valutazione completa della sicurezza e dell’efficacia di filgotinib sull’intero periodo di studio di 336 settimane sarà effettuata al termine dello studio, seguita da un’ulteriore valutazione in condizioni reali.”

Feagan B.G. Long-term safety and efficacy of filgotinib for the treatment of moderately to severely active ulcerative colitis: Interim analysis from up to 4 years of follow-up in the SELECTION open-label long-term extension study Aliment Pharmacol Ther. 2024 Sep;60(5):563-584.

