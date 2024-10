Manovra e tasse: nella maggioranza scintille tra Tajani e Giorgetti

Mentre Giorgetti parla di nuove tasse e di sacrifici, il vicepremier Tajani dice ad Affari Italiani che le tasse vanno ridotte. E spiega anche come fare

“Sì, le tasse vanno ridotte“. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani lo ribadisce in una dichiarazione ad Affaritaliani.it. E alla domanda su come reperire le risorse per abbassare la pressione fiscale, il segretario di Forza Italia risponde: “Tra i 1.000 miliardi di spesa pubblica, credo si possano trovare i 10 miliardi per la legge di stabilità, ovvero l’1% della spesa. Ad esempio, ci sono 625 deduzioni e decontribuzioni che costano oltre 100 miliardi, tante delle quali si disperdono in mille rivoli senza reale impatto o utilità. Anche Confindustria riconosce questo problema. Poi le privatizzazioni e la tassa sui giganti del web”, conclude Tajani.

Le parole di Tajani appaiono in non troppo velata polemica con la posizione del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che nei giorni scorsi ha annunciato nuove tasse e senza troppi giri di parola ha detto: “Stiamo per approvare una legge di bilancio che chiederà sacrifici a tutti”.