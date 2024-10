Continua l’espansione del mercato del bunker oil marino

L’aumento della domanda di trasporto marittimo, guidato dall’espansione del commercio globale e dell’e-commerce, aumenta l’espansione del mercato del bunker oil marino

L’aumento della domanda di trasporto marittimo, guidato dall’espansione del commercio globale e dell’e-commerce, aumenta significativamente l’espansione del mercato del bunker oil marino. Contemporaneamente, l’espansione delle infrastrutture di rifornimento di GNL supporta il passaggio a combustibili più puliti, rispettando le normative ambientali più severe. Insieme, questi fattori migliorano la disponibilità e l’adozione di diverse opzioni di carburante, guidando la crescita e l’evoluzione del mercato del bunker oil marino.

Allied Market Research ha pubblicato un rapporto intitolato “Marine Bunker Oil Market by Type (High Sulfur Fuel Oil, Low Sulfur Fuel Oil, Marine Gas Oil and Others), by Commercial Distributor (Oil Majors, Large Independent e Small Independent) and Application (Oil Tanker, Chemical Tanker, Gas Tanker and Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2024-2033”. Secondo il rapporto, il mercato del bunker oil marino è stato valutato a 151,0 miliardi di $ nel 2023 e si stima che raggiungerà i 280,7 miliardi di $ entro il 2033, con un CAGR del 6,5% dal 2024 al 2033.

Il mercato globale del bunker oil marino ha registrato una crescita dovuta a diversi fattori, come le crescenti tendenze del settore della cantieristica navale e il passaggio a carburanti a basso tenore di zolfo e più puliti. Tuttavia, l’elevato costo della conformità ai requisiti a basso tenore di zolfo ostacola la crescita del mercato. Inoltre, gli incentivi governativi per un uso di carburanti più puliti aprono la strada allo sviluppo di soluzioni innovative ed ecologiche che presentano ulteriori opportunità per il mercato del bunker oil marino. Il segmento del carburante a basso tenore di zolfo ha detenuto la quota di mercato più elevata nel 2023.