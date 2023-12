Nuovo picco per le vendite totali di bunker a Panama

Le vendite totali di bunker a Panama hanno raggiunto un picco, trainate da un aumento della domanda di olio combustibile ad alto tenore di zolfo

Le vendite totali di bunker a Panama hanno raggiunto un nuovo picco trainate da un aumento della domanda di olio combustibile ad alto tenore di zolfo (HSFO). Le vendite totali del mese sono state pari a 443.448 tonnellate metriche (mt), in calo del 4,5% rispetto all’anno precedente, ma in aumento del 12,7% rispetto al livello di settembre, secondo i dati preliminari della Panama Maritime Authority (AMP).

Le vendite di HSFO sono aumentate del 12,9% rispetto all’anno precedente a 94.185 mt in ottobre, mentre le vendite di olio combustibile a bassissimo tenore di zolfo (VLSFO) sono diminuite del 7,5% a 297.161 mt. Anche le vendite di gasolio marino (MGO) e di gasolio marino a basso tenore di zolfo (LSMGO) sono diminuite, rispettivamente del 51,9% e del 4,9%, a 4.624 mt e 37.478 mt.

L’aumento delle vendite di HSFO è stato attribuito a una serie di fattori, tra cui la continua ripresa del traffico marittimo globale, il passaggio all’HSFO da parte di alcune navi a causa del suo prezzo più basso rispetto al VLSFO e l’uso dell’HSFO per scopi di miscelazione.

Il numero di navi che arrivano a Panama per rifornirsi è diminuito del 3,1% rispetto all’anno precedente a 636.

I prezzi del VLSFO a Balboa sono stati in media di 646,50 dollari/mt in ottobre, in calo del 2,2% rispetto al livello di settembre e del 9,8% rispetto a ottobre 2022. Il prezzo medio del VLSFO a Singapore in ottobre è stato di 668,50 dollari/mt, in aumento dello 0,8% rispetto al livello di settembre ma in calo del 7,9% rispetto al livello registrato un anno prima. L’indice G20-VLSFO di Ship & Bunker, che rappresenta il prezzo medio del VLSFO in 20 dei principali porti di rifornimento, è sceso dello 0,3% nel mese e del 10,4% nell’anno a 672,50 dollari/mt in ottobre.

Nel complesso, le prospettive per il mercato del bunker a Panama rimangono positive, con una domanda che dovrebbe continuare a riprendersi in linea con le tendenze globali del trasporto marittimo. L’HSFO dovrebbe continuare a svolgere un ruolo significativo nel mercato, mentre anche la domanda di VLSFO dovrebbe rimanere forte.