Da JYSK è già Natale con la nuova collezione Nordic Mood

Quando le notti si allungano e l’aria diventa frizzante, si fa strada il desiderio di trasformare la propria casa in un paese delle meraviglie invernali. Ispirata ai paesaggi sereni della Scandinavia, la nuova collezione per le feste Nordic Mood JYSK presenta un mix di elementi e materiali tradizionali e moderni che catturano l’essenza del Natale scandinavo.

Dal morbido bagliore della luce delle candele alla bellezza naturale del legno e dei tessuti, ogni pezzo della collezione è stato pensato per creare un’atmosfera calda e invitante. Insieme e singolarmente, gli articoli sono perfetti per chi cerca la speciale hygge che definisce la stagione delle feste nei Paesi nordici.

La collezione comprende decorazioni luminose e ispirate alla natura che portano l’aria aperta all’interno della casa, con motivi di pini e stelle, oltre ai classici colori natalizi rosso e verde, completati da toni della terra che aggiungono un tocco contemporaneo e sereno.

La collezione Nordic Mood JYSK ispirata dalla natura

Il classico albero di Natale KVASER, montato in un sacco di iuta, è disponibile in una dimensione che si adatta alla maggior parte dei davanzali o a un tavolino.

FROST è un albero artificiale con luci LED, progettato per lasciare spazio alle decorazioni tra i ramoscelli, come ad esempio la ghirlanda di funghi in feltro LODUR che sottolinea il legame con la natura, principale fonte di ispirazione della collezione.

Il pino è un elemento ricorrente anche in molti altri prodotti JYSK: il vassoio decorativo AUSTRE, realizzato per servire il cibo, è anche un bellissimo pezzo decorativo indipendente. AUSTRE è una delle tante novità in ceramica realizzate in argilla con uno smalto reattivo, una tecnica che conferisce a ogni articolo un aspetto unico e naturale.

Realizzati con la stessa tecnica, l’albero decorativo MYSING e il portacandele STILBIT. Tutti e tre gli articoli daranno sicuramente un tocco tradizionale e scandinavo a qualsiasi tavola natalizia.

Come una coccola, il cuscino ELLE decorato con alberi di pino e la coperta in pile SELENIT, dai toni naturali della terra, contribuiscono al caldo comfort del divano.

E naturalmente non sarebbe Natale per JYSK senza elfi: il nuovo elfo ispirato alla natura con un nuovo look scandinavo si chiama LARVIKIT. È realizzato a mano in tessuto in una nuova variante di colore naturale e ha un aspetto soffice e accogliente.

*** I prodotti citati saranno disponibili negli store e online sul sito JYSK.it a partire dal 17 ottobre.