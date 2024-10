Samuele De Marchi in libreria con “Il grande gelo”

Samuele De Marchi ha pubblicato la comic strip The Unemployed (Il Foglio Letterario 2014). Il Grande Gelo fuori per Nulla Die è il suo primo romanzo

Primavera 1984: la giovane famiglia Ferraris si trasferisce in un piccolo paese lacustre. La casa che prende in affitto appartiene a tre anziani fratelli che occupano il piano superiore dell’edificio. Dopo un’iniziale convivenza pacifica e quasi amichevole, una serie di eventi, e la mancanza di comunicazione esasperata dal passato di ognuno dei personaggi, porterà le due famiglie a un lento declino che culminerà in tragedia. Due mondi distanti che si avvicinano per poi allontanarsi bruscamente. L’incomunicabilità, le paranoie, i traumi e la follia delle persone normali. La difesa estenuante dei propri confini, il male che può prendere il volto di chiunque in un gelido inverno rosso sangue.

Samuele De Marchi (Luino, 1981). Dopo la laurea in Discipline Musicali all’Università di Bologna, si specializza in Film Animation all’Accademia di Arti Digitali di Firenze. Compone musica per film e realizza animazioni sperimentali. I suoi lavori sono stati selezionati in diversi festival e sono presenti in collezioni private internazionali. Insegna musica in Italia e Svizzera. Ha pubblicato la comic strip The Unemployed (Il Foglio Letterario 2014). Il Grande Gelo è il suo primo romanzo.