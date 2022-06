Samuele Cara torna con “Jennifer”

Si intitola “Jennifer” il nuovo brano di Samuele Cara: il nuovo singolo è disponibile online sulle piattaforme streaming

JENNIFER è il nuovo brano del cantautore romano SAMUELE CARA, in digital e radio per Amarena Records/ADA Music Itay. La canzone prodotta da Rudi Fiasco, racconta di una ragazza cresciuta troppo in fetta. La felicità, l’incoscienza, la vita in tutte le sue forme. Jennifer che malgrado tutte le incertezze e i momenti cupi affronta la vita fregandosene del giudizio altrui, e alla fine vince. Un sound a metà tra cantautorato ed indie pop che omaggia la trazione dello stornello romano e i grandi autori italiani degli anni 70 (Rino Gaetano, Venditti, De Gregori). Il graffio nella voce dell’interpretazione di Samuele si fonde con i ritmi indie pop e la canzone d’autore. Una ballata intensa che racconta la voglia di andare avanti senza rimpiangere quello che ti sei lasciato dietro, perché vivere è come scalare le montagne: non devi guardarti alle spalle. Si riscoprono energie e potenzialità nascoste, si comprende che si è stati codardi o troppo deboli. E sono i momenti in cui la nostra vita cambia.

Samuele Cara nasce a Palestrina (RM) il 21/10/1997. Inizia ad interessarsi alla musica all’età di 13 anni, nel suo Background musicale ci sono Rino Gaetano, Beatles e Oasis. Partecipa a diversi contest e festival, e viene premiato come artista promettente dell’anno 2018 con la canzone Dimmi Che Non Mi Vuoi. Lo stesso pubblica i due singoli “L’amore eccetera” e “Voglio Te”. Nel 2020 arrivano i brani “Un posto lontano” e “Vertigini” prodotto da MOLLA. Nel 2021 esce invece “Mordimi la schiena” prodotta da Cristian Pinieri dei Lamette.