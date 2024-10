Serie B 2024-25: per gli scommettitori il Palermo ha un piede in Serie A

Ritorno al Sud. Sarà il Palermo a rimpolpare la componente del Meridione d’Italia nella prossima Serie A? Lo sperano i tifosi rosanero, lo credono gli scommettitori che puntano online con le quote scommesse. A rivelarlo è l’ultima indagine dell’Osservatorio Scommesse di Lottomatica, che ha preso in esame le giocate sulla vincente del campionato cadetto, con un focus anche sulla Serie C.

Quasi metà della platea (48,5%) punta sulla vittoria del Palermo. I siciliani in estate hanno scelto Dionisi per la panchina e hanno fatto un mercato su misura per assecondare l’idea di calcio del tecnico toscano. La partenza non è stata delle migliori, ma la rosa miscela calciatori d’esperienza e giovani di prospetto, ponendosi tra le migliori della cadetteria e ispirando evidentemente fiducia.

Le rivali seguono a distanza: il Sassuolo, fresco di ritorno in B dopo un decennio in massima serie, attrae il 14% della raccolta complessiva, la Sampdoria il 10%. Inizio di stagione diverso per le due formazioni: bene la squadra di Grosso, male la Samp, che ha già cambiato allenatore (fuori Pirlo, dentro Sottil), ma che si è tolta la soddisfazione di eliminare i cugini del Genoa in Coppa Italia. Buone chance anche per la Cremonese (9%), finalista degli ultimi playoff, mentre riscuote pochi consensi il Bari di Moreno Longo (3%). Meglio dei galletti fanno il neopromosso Mantova e la Reggiana, sulla cui vittoria scommette il 3,7%.

Serie C 2024-25 ai raggi X: gironi A e B in cerca di una favorita

L’indagine dell’Osservatorio Scommesse Lottomatica propone un focus anche sulla Serie C 2024-25. Nel girone A, il Padova, dopo 4 eliminazioni ai playoff nelle ultime stagioni, di cui 2 in finale, punta al ritorno in B. Dopo 7 giornate, la formazione veneta è imbattuta e si è già messa a tirare il gruppo. Sono proprio i biancoscudati, assieme al Vicenza, che segue in classifica, i favoriti per la vittoria del raggruppamento, che vale la promozione diretta in cadetteria.

Nel girone B, invece, le distanze sono ravvicinate in vetta, con Ternana e Pescara tra le favorite della vigilia, a giocarsela momentaneamente con Torres e Virtus Entella. Più staccato è il Campobasso. Indietro il Carpi, come pure il Perugia della nuova proprietà italo-argentina e la rinnovata Spal di Andrea Dossena.

La terza divisione quest’anno ha accolto, oltre alla Juve Next Gen, altre due formazioni Under 23 delle big della Serie A, suddivise nei 3 gironi. Chi, fin qui, sta facendo meglio è l’Atalanta Under 23, attualmente in zona playoff nel girone A. Più difficoltosa la partenza stagionale per il Milan Futuro e i bianconeri di Paulo Montero e del Milan Futuro, che navigano in zona playout rispettivamente nei gironi B e C.

Serie C, girone C: il Trapani è già in Serie B?

Anche nel girone C della Serie C 2024-25 le distanze, dopo 7 turni di campionato, sono alquanto ridotte in vetta, con 9 squadre racchiuse in appena 4 punti. Comanda al momento il Monopoli, incalzato però da Picerno, Benevento, Trapani, Cerignola, Sorrento, Giugliano, Catania e Potenza. Più attardati Latina e Messina.

Hanno deluso, invece, fin qui Foggia e Avellino, entrambe reduci da un cambio di allenatore: in Puglia, al posto di Brambilla, è tornato Ezio Capuano, mentre in Campania sono stati giubilati Pazienza e il Dt Perinetti. I biancoverdi erano indicati, in estate, tra le favorite per la vittoria, complice un mercato che ha plasmato una rosa più forte, a detta degli osservatori, rispetto a quella fermatasi lo scorso giugno in semifinale playoff, con gli innesti, tra gli altri, di Iannarilli in porta e Sounas in mezzo al campo.

Per gli scommettitori Lottomatica è, però, il Trapani la formazione con più chance di vittoria: sui siciliani punta oltre la metà della platea (51,5%), che, dunque, dà credito all’ipotesi di doppio salto di categoria, dalla D alla B, per la formazione di Aronica, rafforzatasi davanti con l’ex Triestina Facundo Lescano, già incisivo.

C’è fiducia anche sul Catania di Domenico Toscano, specialista di promozioni, che attrae il 34% delle puntate in chiave Vincente. La partenza è stata più lenta del previsto, complice anche un’estate tormentata dal caso fideiussione che ha inciso sul mercato, ma la rosa, che miscela giocatori di grande esperienza e giovani assai promettenti, invita a essere ambiziosi. E gli scommettitori danno credito al ritorno degli elefanti in cadetteria.

Non scaldano la platea, di contro, Foggia e Crotone, entrambe attardate in classifica dopo il primo segmento di campionato. Nel dettaglio, sui rossoneri punta appena l’8% della platea. Ancora meno consensi (6%) per i calabresi, nonostante nelle ultime due stagioni siano sempre riusciti a centrare i playoff, pur uscendo anzitempo.

