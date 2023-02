Guida ai migliori siti di scommesse sportive in Europa: la scelta del bookmaker giusto

I migliori siti di scommesse europei si distinguono per la capacità di adattare le proprie offerte alle tendenze popolari del mercato. In particolare, le scommesse sportive sono molto richieste in Europa, e molti operatori online si concentrano proprio su questo segmento di mercato. In questo articolo scoprirete i tre siti di scommesse più popolari in Europa nel 2023, le opzioni di scommessa che offrono e come scegliere il bookmaker più adatto alle vostre esigenze. Inoltre, vi forniremo una panoramica su come scegliere la scommessa del giorno, come approfittare delle scommesse gratuite e su quali competizioni e tornei sportivi è possibile scommettere.

I migliori operatori online sono in grado di identificare le tendenze popolari nel mercato delle scommesse online e di adattare le loro piattaforme di scommesse a queste tendenze in crescita. Ad esempio, le scommesse sportive in Europa sono molto quotate, e questo è il motivo per cui molti siti di scommesse sportive online adattano la loro esperienza di scommessa a un pubblico europeo.

Questo articolo dettagliato ha lo scopo di fornire una panoramica completa sull’argomento dei siti di scommesse europei. Dopo aver letto questo articolo, dovreste sapere quanto segue su questi siti:

Quali sono i siti di scommesse europei più popolari nell’attuale mercato?

Quali sono le opzioni di scommessa solitamente presenti su questi siti.

Come scegliere il bookmaker europeo più adatto a voi.

Ecco tre dei siti di scommesse più popolari in Europa

20Bet

Un’ottima scelta per chi cerca una scommessa sportiva con un’ampia gamma di mercati e quote competitive. Il sito web è facile da usare e il processo di registrazione è semplice e veloce. Inoltre, lo sportsbook offre una serie di bonus e promozioni, tra cui un vantaggioso programma VIP. Con le sue opzioni di scommesse live e lo streaming in diretta, 20Bet ha tutto ciò di cui uno scommettitore sportivo ha bisogno.

1win

Una piattaforma di scommesse sportive online rinomata e popolare, con un sito web facile da usare e un’ampia gamma di scommesse sportive accessibili a molti Paesi del mondo. I suoi bonus e le sue promozioni sono generosi e le opzioni di scommesse live sono varie e informative. Se siete alla ricerca di una piattaforma di scommesse sportive affidabile ed emozionante, 1win vale sicuramente il vostro tempo e denaro.

Yonibet

Un promettente nuovo arrivato nel mondo delle scommesse sportive. Il layout ben progettato del sito e la navigazione intuitiva rendono facile per gli utenti trovare ciò che stanno cercando. Il bonus di benvenuto è un ottimo incentivo all’iscrizione e l’ampia gamma di mercati sportivi e di opzioni di pagamento ne fanno un’opzione interessante per gli appassionati di scommesse sportive. Se siete alla ricerca di una nuova piattaforma di scommesse, Yonibet è sicuramente da provare.

Scegliere la scommessa del giorno in Europa

Tutte le buone scommesse sportive europee vi permetteranno di scommettere su una vasta gamma di eventi sportivi e squadre europee. Allo stesso modo, tutti i siti web europei utili vi permetteranno di piazzare scommesse su competizioni e tornei sportivi nell’UE. Queste opzioni di scommesse sportive europee sono di solito facilmente reperibili cliccando sul link “Scommesse sportive” sulla maggior parte dei siti web di scommesse sportive o sulle app per dispositivi mobili.

Scommesse gratuite

Un’offerta di scommesse gratuite premia il giocatore che deposita un determinato importo in termini di base. Una volta effettuato il deposito, il giocatore riceve una scommessa gratuita di un determinato importo. Le migliori scommesse gratuite in Europa offriranno ai giocatori una ricompensa maggiore per aver effettuato un deposito inferiore. Ad esempio, molti dei migliori siti web offriranno agli scommettitori circa 20-25 € per aver effettuato un deposito iniziale di soli 10-15 €. Le offerte di scommesse gratuite sono comunemente offerte come bonus di benvenuto su questi siti.

Scommettere sullo sport

L’Europa è rinomata a livello mondiale per l’ampia gamma di sport popolari praticati durante tutto l’anno. Calcio, rugby, cricket, pallamano e altri ancora sono comunemente considerati alcuni degli sport più popolari in Europa. Le scommesse sportive europee offrono ai loro scommettitori numerose opportunità di scommettere su una serie di sport ampiamente praticati in tutta Europa. Un elenco degli sport europei si trova solitamente su questi siti web sotto la scheda “Scommesse sportive” della homepage.

Scommettere sulle competizioni

I migliori siti e app di scommesse con sede in Europa consentono ai giocatori di scommettere su un’ampia gamma di competizioni sportive. Alcune delle più famose competizioni sportive europee su cui si scommette spesso sono la UEFA Champions League, l’Europa League e la Coppa UEFA. Questi eventi UEFA sono tra i più popolari al mondo per le scommesse sul calcio, il che significa che le quote per queste competizioni sono di solito molto alte.

Scommettere sui tornei

Uno degli eventi sportivi di gran lunga più popolari su scala globale è l’Euro UEFA. Questo torneo di calcio è uno degli eventi sportivi più redditizi e remunerativi dell’anno per gli scommettitori. Questo particolare torneo, e molti altri tornei basati sull’Europa, saranno spesso presenti sulla prima pagina di molte scommesse sportive online europee. I migliori siti europei offriranno ai loro giocatori ottime quote su questi tornei europei.

Scommettere sulle squadre europee

Se non lo sapete già, il calcio è uno degli sport più popolari in Europa. Ogni società di scommesse online europea avrà una vasta gamma di opzioni di scommesse sul calcio presenti sul proprio sito. Alcune delle migliori squadre di calcio del mondo provengono dall’Europa. Squadre come il Milan, il Barcellona, il Liverpool e il Real Madrid sono tutte squadre di calcio di alto livello. Queste squadre sono solitamente presenti sulla prima pagina di molti bookmaker online europei.

Scommettere sui giocatori europei

I migliori siti di scommesse permettono ai loro giocatori di scommettere anche su singoli giocatori durante una partita o un evento sportivo. I giocatori europei tendono a essere tra i migliori grazie alla loro grande popolarità e alla loro evidente abilità. Giocatori di calcio come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sono solo due esempi di giocatori europei comunemente scommessi che giocano per squadre europee.

Come scegliere i migliori bookmaker in Europa

Spesso trovare il bookmaker giusto per voi può essere un compito arduo e impegnativo. Tuttavia, se seguite i suggerimenti che seguono, questo non sarà più un problema da affrontare:

Prima di registrarvi presso un allibratore europeo, assicuratevi di fare una ricerca approfondita. Assicuratevi che tutto ciò che riguarda l’operatore sia legale e sicuro e che il suo sito web o la sua app siano sicuri da usare. Questo vale soprattutto per i nuovi siti di scommesse in Europa, che a volte possono essere inaffidabili. Scegliete un allibratore che offra una vasta gamma di opzioni di scommessa, tra cui scommesse sportive, scommesse live e altre forme di scommesse. Scegliete un bookmaker europeo che vi offra regolarmente molte offerte promozionali, assicurandovi così di fare sempre un buon affare.

Quale bookmaker europeo ha le quote migliori?

Le maggiori società di scommesse in Europa tendono a essere le migliori. Questi bookmaker di solito offrono ai loro giocatori le migliori offerte e opzioni di scommessa e li mantengono al sicuro durante la loro permanenza sul sito. Questi siti forniscono anche le migliori quote per le scommesse europee sul mercato. In particolare, le quote sugli eventi sportivi e sulle squadre europee tendono a essere tra le migliori.

Metodi di deposito ampiamente accettati

I migliori bookmaker europei offrono ai loro giocatori numerosi metodi di deposito. Alcuni dei metodi di deposito più accettati dai siti di scommesse europei sono PayPal, Skrill, Neteller, VISA e MasterСard. I migliori operatori possono offrire ai propri clienti ulteriori opzioni di pagamento, come i pagamenti in criptovaluta (Bitcoin) o con carte prepagate come PaySafeCard.

Metodi di prelievo ampiamente accettati

Alcuni dei metodi di prelievo più comunemente accettati sui siti di scommesse europei includono i pagamenti con VISA e MasterCard, i pagamenti tramite portafoglio elettronico di PayPal e Neteller, o tecniche aggiuntive come le opzioni di bonifico bancario, Skrill, o anche le opzioni di criptovalute come il Bitcoin. Ognuno di questi metodi ha un proprio tempo medio di prelievo. I pagamenti tramite portafoglio elettronico richiedono il minor tempo possibile, mentre i pagamenti con carta di solito richiedono circa 2-3 giorni lavorativi e i bonifici bancari richiedono circa cinque giorni lavorativi prima che il denaro appaia sul vostro conto.

I migliori siti e app di scommesse mobili europei

Se siete alla ricerca di un modo più comodo e confortevole di giocare, non cercate altro che un’app per scommesse mobile o un sito mobile-friendly. Molti dei migliori operatori di scommesse sportive europei permettono ai loro giocatori di accedere al loro sito web tramite dispositivi mobili. Allo stesso modo, i migliori bookies mettono a disposizione dei loro scommettitori un’applicazione gratuita per le scommesse. Le migliori app per le scommesse in Europa provengono solitamente da operatori popolari come 1win app, 20Bet app e Yonibet app.

Scommesse in diretta e streaming in diretta

Una caratteristica nuova e prevalente delle moderne scommesse online sono le scommesse in-play/live. Il giocatore scommette su una partita, una gara o un evento sportivo in diretta e guarda i risultati in tempo reale. Le scommesse live in Europa sono molto diffuse e molti dei migliori operatori permettono agli scommettitori di seguire in diretta streaming alcuni degli eventi sportivi più popolari.

La legalità delle scommesse online in Europa

In generale, la maggior parte dei Paesi e delle regioni europee consente la maggior parte delle forme di scommesse online. Finché gli allibratori europei hanno le licenze di gioco corrette per quella specifica regione d’Europa, saranno probabilmente autorizzati a operare in quell’area. Le scommesse sportive sono la forma di gioco d’azzardo online più comunemente accettata in Europa.

Licenze di gioco europee

In Europa esistono quattro principali giurisdizioni per il gioco d’azzardo. La Malta Gaming Authority, la UK Gambling Commission, la Alderney Gambling Control Commission e la Gibraltar Online Gaming Laws sono i principali regolatori del gioco d’azzardo online in Europa. Queste agenzie ufficiali concedono licenze a operatori online affidabili dopo aver testato e concluso che il sito o l’app sono sicuri da usare.

Come vincere alle scommesse online in Europa

Se volete vincere alla grande con le scommesse online, ci sono alcuni consigli e trucchi per aiutarvi a iniziare. Il primo consiglio è abbastanza semplice da spiegare: dovete sempre assicurarvi di aver studiato a fondo il mercato delle scommesse su cui volete puntare. Assicuratevi di sapere tutto quello che c’è da sapere sulle tendenze generali delle quote di quello sport o di quella squadra e usatele a vostro vantaggio.

Dovreste anche utilizzare le offerte promozionali nel modo più efficace possibile. Possono essere un ottimo modo per piazzare una scommessa senza rischi, in modo da capire come funziona un sito o un’applicazione. Molti operatori vi daranno anche molti consigli, trucchi e pronostici, qualora ne abbiate bisogno.

I Paesi europei più attivi nelle scommesse

In Europa ci sono molti paesi attivi nel settore delle scommesse. Alcune delle regioni più popolari per le scommesse includono:

Italia

Forme di gioco d’azzardo esistono in Italia da secoli. Quello che un tempo era un passatempo romano è oggi uno dei passatempi più popolari dell’Italia moderna.

Regno Unito

Il Regno Unito è una delle destinazioni più popolari per le scommesse in Europa. Molti dei migliori bookmaker europei si trovano nel Regno Unito e offrono ai clienti britannici le migliori quote e promozioni.

Irlanda

Le corse di cavalli in Irlanda sono state eccezionalmente popolari per anni. È quindi logico che le moderne forme di scommesse online capitalizzino questa grande popolarità.

Paesi Bassi

Il mercato delle scommesse sull’hockey nei Paesi Bassi è sempre stato molto accessibile e remunerativo. Molti siti di scommesse europei permettono agli scommettitori olandesi di puntare su una serie di eventi di hockey.

Germania

Come molti scommettitori di tutto il mondo, anche gli scommettitori tedeschi amano il calcio. Le quote della Coppa del Mondo sono solitamente ottime su una serie di siti europei, il che le rende perfette per gli scommettitori tedeschi.

Francia

I casinò online sono particolarmente popolari tra i francesi. Ciò non significa che non amino anche una serie di opzioni di scommesse sportive, come le corse dei cavalli e il calcio.

Spagna

In Spagna (leggi sul gioco d’azzardo online di Gibilterra), le norme sul gioco d’azzardo sono molto flessibili e consentono ai giocatori spagnoli di scommettere su qualsiasi opzione sportiva.

Svezia

Le scommesse online in Svezia sono abbastanza recenti, originariamente bloccate dal governo svedese per anni. Gli svedesi possono ora godere di una serie di opzioni di scommesse sportive internazionali grazie alle nuove leggi dell’UE.

Danimarca

Gli scommettitori danesi possono godere della stessa ampia gamma di opzioni di scommessa di molti altri Paesi europei, poiché le loro leggi sono del tutto flessibili in materia di scommesse online.

Formati delle quote europee

Il mercato europeo delle scommesse ha diversi formati principali per le quote. Le quote frazionarie, decimali e in percentuale sono i formati più comuni utilizzati in Europa. Molti dei principali operatori vi forniranno un convertitore di quote qualora ne abbiate bisogno.

Valute accettate dai bookmaker europei

I migliori operatori di scommesse europei vi permetteranno di utilizzare una serie di valute. Naturalmente, la maggior parte degli scommettitori europei utilizzerà l’euro o la sterlina britannica, che sono comunemente accettate da quasi tutti i siti di scommesse online.

Consigli e pronostici sulle scommesse europee

Se avete bisogno di ulteriori suggerimenti o pronostici, dovete recarvi presso l’operatore che avete scelto e cercare sul suo sito la sezione dedicata ai suggerimenti e ai pronostici. I migliori operatori renderanno queste sezioni facilmente visibili sul sito, rendendole facili da trovare e da leggere.

Una panoramica sulle scommesse online in Europa

Nel complesso, scommettere in Europa dovrebbe essere semplice e gratificante. La stragrande maggioranza dei principali bookmaker online del mondo si trova nel Regno Unito, il che li rende l’opzione perfetta per qualsiasi giocatore europeo. La sezione seguente dovrebbe fornire un breve aggiornamento su alcuni dei punti essenziali discussi in questo articolo:

Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna sono tutti Paesi europei in cui le scommesse sono diffuse.

I siti di scommesse europei più popolari utilizzano solitamente l’inglese, il francese e lo spagnolo, ma la maggior parte di essi ha anche l’italiano tra le lingue.

I bookies europei accettano diverse valute, tra cui la sterlina inglese e l’euro. Inoltre, al di fuori dell’UE, molti siti di scommesse europei accettano anche dollari USA e dollari australiani.

I metodi di pagamento comunemente accettati dai siti di scommesse europei includono VISA, MasterCard, PayPal e Neteller.

Tra le opzioni di gioco sportive più popolari dei siti di scommesse europei vi sono il calcio, il cricket, l’hockey, le corse dei cavalli e il rugby.

In conclusione

Il mercato delle scommesse online in Europa non mostra segni di arresto. Molti dei principali operatori online sono situati in Europa, offrendo ai giocatori dell’UE un’esperienza di scommesse di alta qualità fin dall’inizio.

Domande frequenti

Qual è il miglior sito di scommesse europeo?

Molti dei siti di scommesse online più importanti al mondo hanno origine in Europa. Ottimi bookmaker come 1win, 20Bet e Yonibet sono tutti operatori europei che offrono ai loro giocatori un’incredibile selezione di opzioni di scommesse sportive e ottime quote. Questi operatori sono assolutamente sicuri e affidabili e proteggono i vostri dati personali.

Quali sono gli sport più popolari in Europa?

L’Europa ha la sua buona dose di sport popolari. Alcuni degli sport più popolari in Europa sono il calcio, il cricket, le corse dei cavalli e il rugby. Questi sport si trovano comunemente nella sezione “In primo piano” di molte scommesse sportive online europee.

Dove si può scommettere legalmente sugli sport in Europa?

Nel complesso, l’Europa consente di scommettere online in varie forme. Le scommesse sportive, in particolare, sono completamente legali nella maggior parte dei Paesi e delle regioni europee. L’utilizzo di un sito è del tutto legale, a patto che l’operatore online abbia la licenza necessaria per operare in quell’area.