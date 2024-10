Moda: arrivano i pantaloni in pelle di Ludovica Mascheroni

Ludovica Mascheroni, brand Made in Italy di abbigliamento di alta gamma, per la stagione autunnale propone i pantaloni in pelle in due eleganti tonalità: tabacco e blu

Ludovica Mascheroni, brand Made in Italy di abbigliamento di alta gamma, per la stagione autunnale propone i pantaloni in pelle in due eleganti tonalità: tabacco e blu. La particolarità: il bottone laterale e i dettagli in suede ton-sur-ton. Un capo iconico, il pantalone in pelle è perfetto sia nel guardaroba da ufficio che in quello per il tempo libero. Capo must-have dell’autunno, regala al look un tocco glam e allo stesso tempo sofisticato. Quello proposto da Ludovica Mascheroni si porta con camicetta in seta e mocassini e si caratterizza per una vestibilità comoda e allo stesso tempo femminile e una lunghezza alla caviglia con spacchetto laterale.

Le collezioni moda di Ludovica Mascheroni propongono un microcosmo armonico intriso di tonalità e abbinamenti che raccontano uno stile senza tempo, canoni estetici votati a un’eleganza effortless chic e valori intramontabili come la scelta di materiali premium, lavorazioni artigianali ed estrema attenzione ai dettagli, rendendo tangibile l’essenza della qualità.

LUDOVICA MASCHERONI

FLAGSHIPSTORE: Via Gesù 13, Milano

HEADQUARTER: Via Don Luigi Fumagalli 97/99, Mariano Comense (Como)

SHOWROOM: Via Cadorna 21, Meda (Monza e Brianza)

www.ludovicamascheroni.it