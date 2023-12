Ludovica Mascheroni presenta i mocassini da donna e i polacchini da uomo realizzati artigianalmente, dallo stile “classy”, perfetti da indossare anche senza calze

Nuovi colori per i mocassini da donna di Ludovica Mascheroni: bordeaux, arancione zucca, azzurro carta da zucchero, oltre ai classici blu e beige. Eleganti loafers scamosciati con fiocchettino puntato a mano e suola in cuoio, proposta iconica di Ludovica Mascheroni.

Sempre per la donna, la proposta si amplia con i mocassini in suede con suola in gomma, in blu navy, carta da zucchero e color tabacco.

Per l’uomo, la novità sono i polacchini, in suede o in pelle di alce, con suola in gomma. Estremamente eleganti, morbidi e confortevoli, sono presentati in diverse varianti colore: ghiaccio, marrone, mogano, blu e tortora.

Le calzature firmate Ludovica Mascheroni sono tutte realizzate a mano dagli artigiani dell’azienda e presentano una particolarità che li rende assolutamente unici: la soletta interna, estremamente confortevole, può essere avvolta da uno speciale rivestimento in pregiato cashmere, estraibile e lavabile, che consente di evitare l’utilizzo delle calze o dei fantasmini e di tenere il piede al caldo anche nella stagione invernale.

«Le nostre calzature sono realizzate a mano in Italia, con tessuti e materiali di grande pregio, rifiniti con la massima attenzione al più piccolo dettaglio. Abbiamo inoltre pensato e creato un modo innovativo e originale che permette di ovviare all’utilizzo dei calzini o dei fantasmini, anche nella stagione fredda. Si tratta di rivestimenti in pregiato cashmere da applicare alle solette, estraibili e lavabili, al fine di garantire il massimo valore al comfort e all’estetica. I nostri mocassini e polacchini trasmettono un senso di piacere e comodità al piede che rimane così a contatto del caldo e soffice cashmere», sottolineano Fabio Mascheroni e Roberta Caglio, fondatori e proprietari di Ludovica Mascheroni.

Le collezioni moda di Ludovica Mascheroni propongono un microcosmo armonico intriso di tonalità e abbinamenti che raccontano uno stile senza tempo, canoni estetici votati a un’eleganza effortless chic e valori intramontabili come la scelta di materiali premium, lavorazioni artigianali ed estrema attenzione ai dettagli, rendendo tangibile l’essenza della qualità.