Il film “Il poeta perduto” il 2 ottobre arriva al cinema

Un poeta di provincia che passa dalla letteratura alla “pillola del cannibale”, una nuova droga, al centro del film “Il poeta perduto”

È in uscita il 2 ottobre 2024 il nuovo lungometraggio di Fabio Del Greco. Dante Mezzadri vuole rivedere un vecchio amico, soprannominato l’Iguana, che ha perso di vista da molti anni, e che è riuscito a far diventare la loro comune passione giovanile per la poesia in un lavoro, diventando un poeta famoso. L’uomo fugge dalla sua vita borghese e dalla moglie per vivere senza fissa dimora sul litorale romano, stampa e tenta di vendere le sue raccolte poetiche. Ma i libretti di poesia di Dante non interessano nessuno e per sostentarsi è costretto a “cambiare prodotto”: inizia a vendere per conto di giovani spacciatori la famigerata “pillola del cannibale”, una nuova droga che va a ruba e che provoca estasi sensoriali e consumistiche.

Link:

https://www.cineclandestino.it/il-poeta-perduto

https://filmitalia.org/it/film/192109

https://www.imdb.com/title/tt33062088