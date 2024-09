La ricetta dei Waffle alle mele Gala Val Venosta: ingredienti e passaggi

Soffici dolcezze che conquistano tutti i palati: ecco la ricetta dei Waffle alle mele Gala Val Venosta con gli ingredienti e i passaggi

Soffici cialde dall’inconfondibile forma a nido d’ape, i waffle piacciono a tutti perché sono una vera e propria coccola per il palato! Divenuti popolarissimi in Belgio, sono ideali da gustare con gli ingredienti che più amiamo. Li avete mai assaggiati con le mele?

Ecco a voi una ricetta facile e super invitante alla quale è impossibile resistere. I waffle alle mele Gala della Val Venosta sono un super classico rivisitato: ideali a colazione, da servire durante un brunch o per una super merenda da condividere in famiglia il weekend!

Tempo di preparazione 25 minuti

Tempo di cottura 15 minuti

Difficoltà facile

Ingredienti

per 10 waffle quadrati

per l’impasto

150 g burro a temperatura ambiente

70 g zucchero

1 cucchiaio zucchero vanigliato

2 pizzichi sale

3 uova a temperatura ambiente

230 g farina

1 cucchiaino lievito in polvere per dolci

1 cucchiaino scorza di limone grattugiata

150 ml latte a temperatura ambiente

2 mele Gala Val Venosta

per servire

1 mela Gala Val Venosta

q.b. zucchero a velo

q.b. cannella (facoltativa)

Preparazione

Per preparare i waffle alle mele Gala della Val Venosta, mettete il burro in una ciotola insieme allo zucchero, allo zucchero vanigliato e al sale. Lavorate il tutto con le fruste fino a ottenere un composto spumoso. Unite i tuorli e mettete da parte gli albumi. Lavorate con le fruste. Aggiungete anche la farina setacciata con il lievito in polvere per dolci e successivamente il latte, lavorando brevemente l’impasto con le fruste tra un’aggiunta e l’altra.

Lavate e sbucciate le mele Gala Val Venosta e grattugiatele con una grattugia a fori larghi. Aggiungete le mele grattugiate all’impasto insieme alla scorza grattugiata del limone e incorporate con una spatola. Infine, montate a neve gli albumi e incorporateli con una spatola e movimenti dal basso verso l’alto.

Scaldate la piastra per i waffle, e, non appena sarà calda, aggiungete l’impasto, calcolando un cucchiaio abbondante per ogni waffle circa. Lasciate cuocere per ca. 3 minuti, fino a doratura. Togliete i waffle alle mele dalla piastra e teneteli al caldo. Procedete allo stesso modo fino a esaurimento della pastella.

Nel frattempo, lavate e tagliate a fette la mela Gala che vi servirà per impiattare.

Servite i vostri waffle alle mele Gala della Val Venosta cosparse di zucchero a velo e cannella per chi lo gradisce e decorate con fette di mela Gala Val Venosta.

Buon appetito!