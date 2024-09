Fedez nella bufera per le foto con gli arrestati nell’inchiesta sugli ultras a Milano

I rapporti tra Fedez e Lucci, Rosiello e Islam Hagag: tra gli arrestati nell’inchiesta della Procura sugli ultras della curva Sud ci sono alcuni personaggi che hanno frequentato il rapper

Gli amici di Fedez tra i nomi degli ultras rossoneri della curva Sud arrestati nella complessa inchiesta della Procura di Milano sulle violenze ed estorsioni legati agli ambienti delle curve del Meazza. Secondo gli inquirenti, gli ultras avevano ‘messo le mani’, con metodi violenti e in alcuni casi mafiosi, su tutti gli affari legati alla curva e allo stadio, dalla rivendita dei biglietti a prezzi maggiorati ai parcheggi, passando per il merchandising di sciarpe, maglie e bandiere degli ultras fino ai servizi di vendita bibite nel secondo anello verde e blu. Un metodo criminale, per gli inquirenti, fermato appunto con questa tornata di arresti arrivato al termine di una lunga indagine. Per chiarezza: Fedez non è in alcun modo toccato dall’inchiesta, non è indagato e non ha nessun addebito, ma il suo nome circola nelle carte per i frequenti rapporti con gli ultras arrestati e nell’ordinanza ci sono suoi messaggi e sue intercettazioni. Ecco perchè questa inchiesta, inevitabilmente, gli farà comunque molto male.

LUCCI, ROSIELLO E ‘ALEX COLOGNO’

Ebbene, tra gli ultras che oggi sono stati arrestati e che fanno parte della vita del rapper c’è Luca Lucci (noto come ‘il Toro‘ e famoso per essere stato immortalato in uno scatto allo stadio insieme a Matteo Salvini), con cui Fedez ha avuto rapporti d’affari ma non solo, ma anche Christian Rosiello, che è uno dei bodyguard del rapper e protagonista del presunto pestaggio del personal trainer Cristian Iovino, e Islam Hagag, conosciuto come Alex Cologno, anche lui amico del rapper. Con Rosiello e Hagag il rapper è stato quest’estate in vacanza in Costa Smeralda e in questi ultimissimi giorni, nello scorso weekend, a Parigi: lo provano molte foto postate sui social.

I RAPPORTI TRA LUCCI E FEDEZ

Luca Lucci, nell’inchiesta, risulta il capo dei ‘Banditi della curva Sud‘. I rapporti di Fedez con Luca Lucci sono iniziati nell’ottobre del 2023, quando il rapper lo interpella per chiedergli di distribuire la sua bibita ‘Boem’ (marchio creato insieme a Lazza) all’interno dello stadio. Hanno anche un altro affare in comune, e cioè la gestione dello storico locale Old Fashion che si trova all’interno degli spazi della Triennale di Milano, il cui direttore è l’archistar Stefano Boeri.

IL PESTAGGIO DI IOVINO COME ESEMPIO DI ‘SPEDIZIONE PUNITIVA’

Gli altri due arrestati, Christian Rosiello e Islam Hagag, hanno partecipato al pestaggio di Iovino, a cui era presente anche il rapper (lo prova la stessa cella del cellulare agganciata dal suo telefono). Di per sè l’episodio non è particolarmente degno di nota, ma è indicativo di un metodo sistematico. E cioè quello di far scendere in campo gli ultras, alla bisogna, per mettere in atto ‘spedizioni punitive‘. Quella contro Iovino, ricostruiscono gli inquirenti, voleva essere di fatto un avvertimento a Tony Effe, rapper rivale di Fedez, che qualche giorno prima del pestaggio aveva avuto da dire con Lazza.

LUCCI VICINO A FEDEZ MA NON SOLO: CITATI ANCHE LAZZA, EMIS KILLA, TONY EFFE

Nell’ordinanza del gip che ha spedito in carcere gli ultras, il nome di Lucci risulta legato anche ad altri rapper del giro di Fedez. Scrive infatti il gip: “Sono emerse le ambizioni imprenditoriali di Lucci: il suo ruolo di capo della Curva Sud gli ha consentito di tessere, soprattutto con noti artisti italiani (Fedez, Emis Killa, Lazza, Tony Effe, Cancun, Gue Pequeno), relazioni di carattere lavorativo nel settore musicale: ciò gli ha consentito di aumentare, in maniera esponenziale, e con pochissimi controlli, i propri guadagni, avviando preliminari accordi tesi a gestire i concerti di tali artisti, sia sul territorio nazionale (ed in particolare in Calabria), sia internazionale, facendo leva sull’intraprendenza del suo fedelissimo Hagag, già in contatto con alcuni imprenditori operativi nel settore, molti dei quali di origine calabrese”. Hagag ha partecipato alla gestione e organizzazione di alcuni concerti di Fedez, quest’estate, in Calabria, a partire da diverse date a Roccella Jonica.

(La foto di copertina è una storia postata da Fedez nei giorni scorsi da Parigi)