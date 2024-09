Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sono sposati: il sì dopo 11 anni di fidanzamento. La coppia ha celebrato le nozze sulle colline lucchesi, ma la festa oggi continua a Forte dei Marmi

Hanno scelto l’ultimo weekend di settembre per dirsi sì dopo 11 anni di fidanzamento. Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sono sposati. Ieri pomeriggio, 28 settembre, lo scambio delle promesse con rito civile a Villa Oliva, sulle colline lucchesi, circondati da parenti e amici. Una tra tutte Monica Bellucci, testimone della sposa arrivata al fianco di Tim Burton. A officiare le nozze la conduttrice televisiva Francesca Fogar, altra amica di Ilaria.

Nel parterre degli invitati anche Costanza Calabrese e Dario Maltese, Fabio Caressa e Benedetta Parodi, Victoria Cabello, Giovanni Malagò, Gabriele Gravina, Luciano Spalletti, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli, Andrea Agnelli e Beppe Bergomi.

Occhi negli occhi e quel “Finalmente noi”. Così i neo sposi si sono presentati ai followers sui social dopo la cerimonia. Abito in pizzo con scollo a barchetta per D’Amico, in completo blu l’ex portiere della Juventus e della Nazionale. La festa proseguirà oggi in riva al mare allo stabilimento balneare di proprietà di Buffon a Forte dei Marmi.

Per Ilaria D’Amico è il primo matrimonio. La giornalista ha avuto una lunga relazione con Rocco Attisani, dalla quale è nato il figlio Pietro che ieri l’ha accompagnata all’altare. Buffon, invece, aveva sposato Alena Seredova e avuto con lei Louis Thomas e David Lee. La storia tra Ilaria e Gigi è iniziata nel 2013. Tre anni dopo è arrivato il figlio, Leopoldo Mattia.

LA PROPOSTA DEL MATRIMONIO

A Verissimo, nel 2019, parlando di matrimonio, Ilaria raccontava: “Gigi me l’ha già chiesto tante volte ma in maniera goffa. E io gli rispondo sempre che non si fa così. Vorrei una cosa romantica, con la neve e il camino”.

La vera proposta è arrivata qualche anno dopo, come aveva dichiarato al Corriere della Sera: “A gennaio ho ricevuto la fatidica proposta. Sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione… Finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili. Tipo, a cena, di punto in bianco, diceva: ‘Ma come mai io e te non ci siamo ancora sposati? Lo facciamo?’. Una volta me lo ha chiesto con un messaggio via Whatsapp da Parigi… ma alla nostra età le cose vanno fatte come si deve”.