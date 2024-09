Farmo amplia la gamma di prodotti senza glutine e senza lattosio

Le grandi novità dell’Azienda lombarda Farmo per la ripresa dopo le vacanze sono non solo gluten free ma anche lactose free

La cultura del cibo Made in Italy di Farmo coniuga da sempre benessere e bontà. Questa filosofia accompagna ogni eccellenza prodotta da Farmo ed è un invito a scegliere cibi naturali e ricchi di equilibrati principi nutrizionali grazie all’accurata selezione dei migliori ingredienti naturali.

Le grandi novità dell’Azienda lombarda per la ripresa dopo le vacanze sono non solo gluten free ma anche lactose free. Dopo l’entrata nel maggio scorso nella nicchia con i Choco Muffin, i Frollini Dark e il Fibrepan Pasta presentati al Cibus di Parma, Farmo presenta oggi due icone della tradizione mediterranea: le Melighe di Pasticceria e dei Crackers. Due prodotti gluten e lactose free che sottolineano la nuova mission di Farmo: allargare la gamma dei suoi prodotti free from in modo da incontrare le esigenze di chi ha intolleranze al lattosio e glutine e includere i consumatori più attenti alla salute. Farmo riesce in questo modo a mettere a frutto il suo know how venticinquennale e seguire la tendenza sempre più diffusa di mangiar bene, anzi “mangiar meglio” anche se non si hanno particolari allergie.

Farmo invita così a provare gli irresistibili dolcetti profumati e friabili dal colore dorato che riscoprono il sapore dell’antica ricetta piemontese e deliziosi croccanti salty snacks tipici della nostra tavola, leggeri e salutari per golosi e sfiziosi breakfast e break quotidiani nella nuova veste gluten & lactose free.

Per i palati più fini ed esigenti i “senza” di Farmo hanno tutto: leggerezza, delicatezza, digeribilità, gusto.

Farmo recita ancora una volta un ruolo da protagonista. L’azienda lombarda è infatti al centro delle dinamiche di un mercato in grande crescita e continua evoluzione che guarda con particolare attenzione al mondo healthy, dal gluten free al plant based, dal lactoise free all’high protein o organic nonché ai nuovi prodotti già in auge nel mercato americano come i keto e baby food.

Farmo con le sue eccellenze “senza” glutine e lattosio ribadisce il suo mantra “Eat a Better Life” con prodotti innovativi che sono un vero concentrato di salute e benessere, con quel pizzico di gourmet in più per palati fini.

Gli investimenti continui in ricerca e sviluppo che alimentano la mission Farmo sanno sempre tradursi nel rendere migliore la qualità della vita, non solo dei celiaci ma di chi, in generale, opta per un regime nutrizionale attento e corretto.

Melighe di Pasticceria Farmo – Novità

Sacchetto 150 g- Senza Glutine e Senza Lattosio

Tutta la delicatezza della specialità piemontese. Buone, friabili e croccanti: sono le Melighe di Pasticceria, preparate con ingredienti genuini di alta qualità per ricreare un frollino irresistibilmente buono, profumato e friabile, dal colore dorato. Per riscoprire il sapore dell’antica ricetta piemontese, in versione senza glutine e ora anche senza lattosio. In vendita a €3,50. Questo prodotto è acquistabile, per i residenti in Lombardia, tramite Bonus Celiachia sushop.farmo.com/

Crackers Farmo – Novità

Sacchetto 200 g – Senza Glutine e Senza Lattosio

Sfoglie croccanti all’olio extravergine di oliva. Friabili, gustosi, croccanti: i Crackers Farmo sanno rendere unico ogni momento di pausa. Sgranocchiati da soli o come base di deliziose tartine sono sempre irresistibili. Fatti con ingredienti di alta qualità, sono resi speciali dalla bontà mediterranea dell’olio extravergine dioliva. Da sempre senza glutine, adesso li puoi trovare anche senza lattosio. L’amido di frumento deglutinato è ottenuto con un particolare processo di trasformazione che lo rende privo di glutine (contenuto di glutine inferiore a 10 ppm, ovvero 10 parti per milione) e pertanto adatto ai consumatori celiaci e intolleranti al glutine. Sebbene la normativa italiana richieda un livello di 20 ppm, Farmo si assesta sui 10 ppm in quanto azienda certificata GFCO (Gluten-Free Certification Organization): lo standard americano è infatti più restrittivo rispetto a quello europeo. In vendita a €3,40.Questo prodotto è acquistabile, per i residenti in Lombardia, tramite Bonus Celiachia su shop.farmo.com/

Choco Muffin presentati allo scorso Cibus di Parma

Multipack da 200g con 4 Muffin monoporzione – Senza Glutine e Senza Lattosio

I Choco Muffin sono soffici dolcetti senza glutine e senza lattosio con gocce di cioccolato. Perfetti per una ricca merenda, sapranno conquistare con la loro dolcezza e la loro golosità il palato di tutti, grazie alla loro morbidezza e alla golosità delle gocce di cioccolato. Rigorosamente Gluten Free e ora anche Lactose Free, i Choco Muffin Farmo non contengono olio di palma, bensì di girasole. Disponibili in confezione multipack da 4 pratiche e sicure monoporzioni. Vorresti provare a farli in casa? Basta seguire la ricetta dei nostri Muffin senza glutine preparati con Fibrepan-Cake!

L’amido di frumento deglutinato è ottenuto con un particolare processo di trasformazione che lo rende privo di glutine (contenuto di glutine inferiore a10 ppm, ovvero 10 parti per milione) e pertanto adatto ai consumatori celiaci e intolleranti al glutine. Sebbene la normativa italiana richieda un livello di20 ppm, Farmo si assesta sui 10 ppm in quanto azienda certificata GFCO(Gluten-Free Certification Organization): lo standard americano è infatti più restrittivo rispetto a quello europeo. In vendita a €4,40. Questo prodotto è acquistabile, per i residenti in Lombardia, tramite Bonus Celiachia sushop.farmo.com/

Frollini Cioccolato Dark Farmo presentati allo scorso Cibus di Parma

Sacchetto 200 g– Senza Glutine e Senza Lattosio

Il gusto intenso del cioccolato si unisce ad una friabile e croccante frolla, per conquistare anche i più golosi. I Frollini al Cioccolato Dark Farmo, sia gluten free che lactose free, regalano a tutti gli amanti del cioccolato la giusta carica a colazione, per una golosa merenda o in ogni momento di pausa. Farmo è da sempre sinonimo di qualità e gusto nei prodotti salutistici caratterizzati dall’assenza di glutine. La selezione rigorosa di ingredienti di alta qualità, l’attenzione e la cura nella preparazione garantiscono alimenti sicuri e dal gusto eccellente, capaci di conquistare i palati più esigenti. In vendita a €4,40.Questo prodotto è acquistabile, per i residenti in Lombardia, tramite Bonus Celiachia su shop.farmo.com/

Fibrepan-LP Farmo, ilprimo prodotto senza lattosio di Farmo

Preparato per Pane, Pizza e Dolci – Sacchetto da 500 g – Senza Glutine e Senza Lattosio

Fibrepan-LP è l’esclusiva miscela senza glutine e senza lattosio, a basso contenuto proteico per creare pane, pizza e dolci gluten e lactose free. L’eccellente lavorabilità donata all’impasto consente di ottenere prodotti da forno fatti in casa, con ottimi risultati e in tutta leggerezza grazie al basso contenuto di proteine e all’assenza di lattosio. In vendita a €4,76. Questo prodotto è acquistabile, per i residenti in Lombardia, tramite Bonus Celiachia su shop.farmo.com/

FARMO: BETTER FOR YOU!

Farmo, l’azienda lombarda che coniuga benessere e bontà Made in Italy, festeggia 24 anni ricchi di successi. In questi decenni Farmo ha creato qualcosa che non c’era e nel suo sito produttivo di 15.000 mq a cui si sono aggiunti 8.000 mq di polo distributivo a Casorezzo, in provincia di Milano, lavorano oggi 80 dipendenti. L’impegno costante volto alla qualità, alla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, è testimoniato dalle certificazioni di prodotto e di stabilimento: BRC, IFS, NON GMO Project, certificazioni Gluten free (GFCO, GFCP), certificazione biologica, Fair Trade, Kosher e certificazione etica SMETA. Tra gli obiettivi il progetto “plastic free” che coinvolge tutta l’azienda. Una responsabilità verso l’ambiente che si traduce nella riduzione degli sprechi e dell’inquinamento da plastica. Il principio-base di Farmo, imperniato sulla trasparenza del suo operato, che nella qualità del prodotto ha il proprio fondamento, ha portato l’Azienda a presentare nel 2022 la prima edizione del proprio Bilancio di Sostenibilità. Per maggiori informazioni: www.farmo.com