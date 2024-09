Morta a 89 anni Maggie Smith, attrice di Harry Potter e Downton Abbey

È morta all’età di 89 anni Maggie Smith, l’attrice di Harry Potter e Downton Abbey. L’interprete si è spenta questa mattina in ospedale

È morta l’amata attrice di Harry Potter e Downton Abbey Maggie Smith. L’interprete aveva 89 anni. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la famiglia: “È con grande tristezza che annunciamo la morte Dame Maggie Smith, avvenuta in maniera pacifica questa mattina in ospedale”, si legge in una nota scritta dai figli Toby Stephens e Chris Larkin. “Lascia due figli e cinque adorati nipoti, distrutti dalla perdita della loro straordinaria nonna”.

I figli ringraziano, poi, lo staff del “Chelsea and Westminster Hospital per la cura e la gentilezza dimostrate in ogni momento dei suoi ultimi giorni”. E concludono: “Chiediamo di rispettare la nostra privacy”.

UNA CARRIERA TRA TITOLI ICONICI E PREMI IMPORTANTI

L’attrice – nata a Ilford a nord est di Londra il 28 dicembre 1934 – resterà nella memoria di tutti per il suo ruolo come professoressa Minerva McGranitt in Harry Potter e per quello della contessa madre Grantham in Downton Abbey. Era stata anche la Madre Superiora in Sister Act – Una svitata in abito da suora con Whoopi Goldberg.

Una carriera la sua costellata di premi. Ha vinto un Oscar nel 1970 come Migliore attrice per La strana voglia di Jean (film per cui ha vinto anche un Bafta) e un altro nel 1979 nella stessa categoria per California Suite. Ha vinto due Golden Globe: uno per Camera con vista nel 1987 (Migliore attrice non protagonista) e uno nel 2013 per Downton Abbey (Miglior attrice non protagonista in una serie). Quattro gli Emmy Award (tre per Downton Abbey) e uno per La mia casa in Umbria (2023). Cinque i Bafta ottenuti e un Tony Award per un’opera teatrale per Lettice and Lovage.