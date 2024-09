“Better” è l’atteso nuovo singolo di Attili

Il brano di Attili segna un nuovo passo nel viaggio musicale del DJ che affascina gli ascoltatori con il suo suono distintivo e la sua narrativa avvincente

Attili rilascia il nuovo accattivante singolo, “Better”. Questo brano tanto atteso segna un nuovo passo nel viaggio musicale del DJ che affascina gli ascoltatori con il suo suono distintivo e la sua narrativa avvincente.

Le sue uscite precedenti, tra cui le hit “Give Me Some Lovin'”, “New Plan” e “Looking”, hanno contribuito a consolidare la sua posizione di artista innovativo e dinamico con un talento per oltrepassare i confini musicali e con “Better” Attili intraprende un vero e proprio nuovo capitolo che lo porta ad avere una fanbase sempre in crescita e uno stile in continua evoluzione.

La canzone, accompagnata da un videoclip ufficiale, copre tutte le sfumature dell’amore, evidenziando come le persone che incontriamo lungo la nostra vita possano cambiare il modo in cui ci sentiamo e migliorare la nostra esistenza.

Questa traccia è una testimonianza della sua evoluzione come produttore musicale, mostrando un contagioso interscambio di melodie e tagli vocali influenzati da artisti come Kygo, Avicii e Lost Frequencies.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Sorry Mom!, il producer è appena firmato per la distribuzione con Universal Music:

“Sono molto entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo del mio viaggio musicale supportato da Universal Music. Negli ultimi due anni ho lavorato per migliorare il mio sound e creare delle produzioni migliori. Spero che la mia nuova uscita “Better” mostrerà la passione trasmessa attraverso questo processo e regalerà momenti di felicità a tutti coloro che mi hanno mostrato supporto lungo il percorso.”

Attili è stato una scoperta nella scena dance pop, ottenendo riconoscimenti dai media di tutto il mondo, tra cui BBC UK e Sky TG24 Italia e assicurandosi un posto nella Top10 della classifica musicale ufficiale italiana su Deezer.

Simone Attili aka Attili è un DJ italiano e produttore di musica elettronica di Roma. Il suo viaggio nella musica elettronica inizia all’età di quindici anni quando si immerge in un corso da DJ che lo porta a suonare nelle vibranti scene underground della città eterna. Desideroso di approfondire la sua comprensione del mestiere e acquisire esperienza internazionale, Attili si è avventurato a Londra, dove ha conseguito una laurea con lode in Ingegneria dell’audio presso la School of Audio Engineering (SAE). Il ricco panorama musicale di Londra è stato fonte di ispirazione, esponendolo a diversi talenti e ad esibizioni settimanali di artisti internazionali.

Dopo la sua esperienza britannica, l’artista è tornato a Roma per conseguire un Master in Management Internazionale per ampliare i suoi orizzonti sul lato commerciale della musica. Un periodo di sei mesi a Parigi lo ha visto approfondire corsi di marketing e gestione degli eventi, affinando le sue capacità non solo come musicista ma come artista poliedrico. Durante questo periodo, Simone ha creato meticolosamente una raccolta di brani distintivi, ognuno dei quali riecheggia la sua evoluzione artistica, pronta ad affascinare gli amanti della musica con la sua impareggiabile creatività e incrollabile passione.

Mentre continua a spingersi oltre i confini e a ridefinire il suo suono, il pubblico può aspettarsi un’esperienza sonora che trascende i generi e risuona con l’anima. Segui il viaggio musicale di Attili mentre l’artista libera la sua abilità musicale e lascia il segno nel panorama musicale globale.

Gli ultimi singoli di Attili lo hanno catapultato verso nuovi traguardi, collezionando l’enorme cifra di 1 milione di ascolti su varie piattaforme digitali in tutto il mondo, registrando un posto nella top 10 della classifica ufficiale italiana su Deezer e attirando l’attenzione di BBC e Sky TG24 Italia. Gettando le basi per il successo attraverso la sua musica, l’artista ha potuto esibirsi al festival musicale Derbe Zur See in Germania, fare un tour in tutta Italia insieme a un cantante di X-Factor e suonare in eventi privati per un marchio internazionale.

Con gli ultimi due anni concentrati sulla produzione musicale, Attili è ora pronto a condividere della nuova musica che sarà supportata da Sorry Mom! e una nuova partnership con Universal music Italy che curerà la distribuzione delle sue nuove creazioni musicali.