“New plan” è il nuovo lavoro musicale di Simone Attili: il brano riflette la profonda comprensione e passione per la musica Tropical House del dj e producer

In New Plan, suo nuovo singolo, Simone Attili riflette la sua profonda comprensione e passione per la musica Tropical House. Combinando elementi acustici con produzioni elettroniche e manipolazioni vocali, il Dj e Produttore, ha catturato in questa sua seconda uscita ufficiale, l’essenza del vivere verso la realizzazione di un nuovo piano.

Ogni avventura inizia con un primo passo e la resilienza è la chiave per continuare a credere in ciò che vogliamo ottenere. Nonostante le battute d’arresto, sfruttiamo le esperienze che abbiamo acquisito e le usiamo per massimizzare le possibilità di raggiungere i nostri obiettivi. New Plan descrive la volontà di non arrendersi e di provare sempre una volta in più, perché potrebbe essere quella giusta per sconfiggere i nostri nemici mentali e fisici, portandoci a festeggiare il successo con chi ci ama. Il brano è uscito con Be Next Music e distribuito da Sony Music Italy e segue il suo primo singolo Give Me Some Lovin’, rilasciato a Luglio 2020, che ha guadagnato visibilità mondiale in un breve periodo di tempo raggiungendo oltre 200k riproduzioni tra Spotify e Deezer.

Simone Attili è un Dj e produttore di musica elettronica. Il suo stile trasversale si sviluppa in ogni forma della musica House: Tropical House, Deep House, Tech House.

Da DJ per un programma radiofonico online, a suonare nella vivace e moderna scena underground di Roma, questo inizio della sua carriera è un riflesso dell’amore e della costante ricerca della musica elettronica. Simone ha trascorso quattro anni a Londra dove ha frequentato il corso di laurea in produzione audio presso il SAE Institute per diventare un’ ingegnere del suono. Londra è stata fonte di grande ispirazione per questo artista fornendo numerose opportunità per imparare dai tanti talenti internazionali che si esibivano ogni settimana ed all’esperienza lavorativa con Justin Berkmann fondatore del Ministry of Sound. Dopo l’esperienza Inglese, Simone si è trasferito a Roma e a Parigi, contemporaneamente Simone è volato per due anni consecutivi a Passau, Germania per esibirsi al Derbe Zur See Music Festival che lo ha portato a suonare ad eventi privati per un brand internazionale. Recentemente Simone ha collaborato con Martina Attili (X-factor) aprendo il Cherofobia Tour con un live set all’auditorium Parco Della Musica di Roma ed al teatro Dal Verme di Milano.

