Su Rai 1 debutta “Chi può batterci?” con Marco Liorni

Stasera su Rai 1 debutta il nuovo show “Chi può batterci?” condotto da Marco Liorni. Il pubblico in studio sfida una squadra di sei Vip

È un mix di sana competizione, spettacolo e divertimento il nuovo show televisivo condotto da Marco Liorni, “Chi può batterci”, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Blu Yazmine, in onda da sabato 21 settembre alle 21.25 su Rai 1. Per la prima volta in una trasmissione, gli spettatori in studio avrnno un ruolo centrale e attivo e potranno sfidare una squadra di sei celebrità del mondo della televisione, dello spettacolo e dello sport, in una serie di prove che metteranno alla prova intelligenza, abilità e cultura generale. Marco Liorni avrà un ruolo duplice e inedito: non solo presenterà lo spettacolo, ma sarà anche il capitano e giocatore della squadra dei Vip. A far parte della squadra dei Vip saranno Romina Power, Max Giusti, Diana Del Bufalo, Pier Paolo Spollon, Ivan Zzzaroni e lo stesso Marco Liorni.

Il gioco (in onda dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma) si articola in sei prove, ognuna delle quali sarà dedicata a una diversa materia. Durante ciascuna fase, uno dei membri della squadra di Liorni si metterà in gioco come portavoce, cercando di ottenere il punteggio più alto possibile per il proprio team. Al termine delle sei manche, il concorrente più bravo del pubblico avrà la chance di sfidare, uno dopo l’altro, tutti e sei i componenti della super squadra di Marco Liorni. Se riuscirà a batterli, potrà portare a casa un jackpot.

Il meccanismo fortemente dinamico rende il programma coinvolgente non solo per chi è in studio, ma anche per telespettatori, che potranno immedesimarsi nei concorrenti e tifare per i propri beniamini o per i coraggiosi sfidanti.

“Chi può batterci?” è scritto da Stefano Santucci, Salvo Guercio, Simona Riccardi e Riccardo Favato. Regia di Cristiano D’Alisera.