Su Rai 1 torna “ItaliaSì!” con Marco Liorni: le anticipazioni

Torna l’appuntamento con il podio del pomeriggio di Rai 1. A partire da sabato 14 ottobre, alle 17, Marco Liorni conduce la nuova e rinnovata edizione di “ItaliaSì!”, lo show di Rai 1 e Rai Italia con storie, volti, emozioni, problemi e soluzioni. Il luogo dove sono protagoniste le persone comuni, pronte a condividere la propria vita davanti al pubblico e agli ospiti in studio, chiamati a supportare chi sale sullo “speakers’ corner” di Rai 1. Il programma va in onda dallo storico Studio 1 di via Teulada.

Al centro della scena in ogni puntata si trova il podio dove chiunque può salire e dire qualcosa. Tante e varie le storie da raccontare ogni settimana: da struggenti dichiarazioni d’amore a richieste d’aiuto, da persone che vogliono far valere un proprio diritto a chi vuole dire qualcosa a qualcuno ma non riesce a trovarlo. Da chi vuole condividere le proprie passioni a chi ha vissuto un grande paradosso, da chi vuole presentare una geniale idea, a un personaggio noto che racconterà quali persone vuole mettere sul podio della propria vita.

Quest’anno, poi, si consolida lo spazio dedicato ai contest: coppie nonni-nipoti, amici a quattro zampe, mogli e mariti, padri o madri con i figli, persone che vogliono cambiare il loro aspetto ma soprattutto sé stessi, si sfidano sul podio. Ma, nel pieno dello spirito di “ItaliaSì!”, questi contest sono gare dove vincono non tanto i più bravi o i più belli ma quelli che colpiscono di più per la propria storia e le proprie motivazioni. Come d’abitudine il programma termina con uno spazio legato all’attualità che fa il verso al costume social di dare opinioni su tutto e tutti; l’ospite è chiamato a ‘dover’ esprimere immediatamente un’opinione su notizie e fatti d’attualità presentati a sorpresa. Al termine della sequenza di notizie si giudica la sua abilità a “emettere una sentenza”.

Marco Liorni tiene come sempre le redini del programma che in realtà è un unico grande racconto: un flusso continuo e inarrestabile di emozioni, ricordi, sorrisi, fotografie e, perché no, sogni. Per scoprire quale di queste storie appassionerà di più o se anche la vostra storia merita di essere raccontata sul podio, basterà non perdere l’appuntamento con “ItaliaSì!” Per salire sul podio è necessario scrivere a italiasi@rai.it o telefonare allo 06/36869161