3 consigli per organizzare meeting ed eventi a Verona

Il fascino e l’esclusività di Verona sono celebri in tutto il mondo, in virtù di un patrimonio storico, architettonico e culturale incommensurabile e di un’atmosfera tutta speciale, percepibile a ogni passo.

Il nome della città, di origine etrusca come la sua fondazione, ben descrive una caratteristica che risulta immediatamente percepibile. Significa, infatti, “terrazza” e si riferisce in particolare al nucleo inizialmente abitato, quello di Colle San Pietro. Un’analisi più approfondita porta invece verso una traduzione differente, che ne esplicita un’altra prospettiva: Verona sarebbe “la città veneta sul fiume”.

Fatta questa premessa, i motivi per organizzare meeting ed eventi in questo angolo d’Italia indubbiamente non mancano, rendendolo decisamente intrigante per le aziende ma anche i privati che sono alla ricerca di posti esclusivi e all’insegna della raffinatezza.

In questo articolo vi proponiamo 3 consigli utili a proposito, a cominciare dal fattore cardine: la definizione della location.

La scelta della location

Quando si organizza un evento il luogo è l’elemento che fa da spartiacque in termini di organizzazione. Premesso che nella città scaligera non mancano gli spazi all’insegna del lusso e dell’esclusività, occorre prestare attenzione ad alcuni elementi ben precisi.

Nel caso di una location eventi a Verona l’ideale è optare per un ambiente progettato secondo i principi del design e curato nei minimi dettagli, risultando discreto ed elegante. Tratti che ritroviamo anche presso l’Hotel Veronesi La Torre che si rivela una soluzione interessante per lauree, compleanni, addii al celibato e al nubilato, oltre che per una festa aziendale.

La location dovrà inoltre avere sia uno spazio esterno ampio ed efficiente, sia delle sale spaziose all’interno, così da garantire comunque la riuscita dell’evento a prescindere dalle condizioni meteorologiche.

Nel caso delle aziende l’esclusività del luogo e questi aspetti conferiranno una maggiore visibilità al meeting, consentendo di ottimizzare l’uso dei canali digitali e gli strumenti del Content Marketing , diventati ormai imprescindibili a livello comunicativo.

L’importanza di definire uno stile

Il secondo elemento su cui portiamo la vostra attenzione è in realtà molto semplice, quasi scontato. Si tratta dell’individuazione di un tema o di uno stile che possa fare da fil rouge.

L’ideale sarebbe valutarlo insieme ai professionisti della location, così da definire decorazioni, elementi dell’intrattenimento (su cui ci soffermeremo a breve) e tutti i dettagli che rendono entusiasmante la manifestazione.

Nel caso di un evento ambientato a Verona alcune idee a cui ispirarsi possono avere al centro le opere e il genio di William Shakespeare oppure i suoi monumenti simbolo, l’Arena su tutti, o ancora, semplicemente, una ricerca costante dell’eleganza e del lusso.

Il valore aggiunto della musica (e degli artisti) dal vivo

La musica ricopre un ruolo spesso sottovalutato all’interno di un evento. Eppure è, insieme all’intrattenimento, un elemento che riesce a fare la differenza in termini di atmosfera.

Per rendere ancora più piacevole e intrigante la riuscita della festa e persino del meeting aziendale, assicurarsi la presenza di musicisti e più in generale artisti che si esibiscono dal vivo è certamente una buona idea.

Premesso che non è necessario aggiudicarsi la partecipazione delle personalità più quotate del panorama artistico , non mancano i professionisti qualificati, italiani e internazionali, pronti a raggiungere Verona per un’occasione di questo tipo. A livello musicale, la scelta è davvero ampia, a seconda del tipo di sound per il quale si decide di optare, da definire sulla base del tema e dello stile della manifestazione.

Un’altra soluzione interessante è quella di coinvolgere un ritrattista che faccia un ritratto dei partecipanti, così come la creazione di una postazione per le foto. Gli ospiti torneranno a casa entusiasti.