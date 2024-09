Fedez e la morte del piccolo Gioele: bufera sul rapper

Valanga di critiche e polemiche su Fedez, questa volta colpevole di non aver cancellato un concerto in Sardegna per la morte del piccolo Gioele: la ricostruzione dei fatti

Valanga di critiche e polemiche su Fedez, questa volta colpevole di non aver cancellato un concerto in Sardegna per la morte di un bambino. Facciamo, però, un passo indietro per ricostruire la vicenda: a Ozieri (Sassari) ieri ha perso la vita Gioele Putzu, un bambino di 9 anni deceduto per un incidente su un campo sportivo. Con tre amici, a quanto si apprende, era entrato nel campo per tirare due calci al pallone: una porta da calcio a 5 di quelle mobili, per motivi in fase di accertamento, ha ceduto cadendo addosso al bambino. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi.

Nella cittadina sarda era in programma un’esibizione del rapper Fedez per la festa della Beata Vergine del Rimedio. Migliaia di persone attese a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia. Il concerto non è stato annullato e da lì gli insulti al cantante che in una storia su Instagram, molto rammaricato, spiega: “Ieri sera ho suonato ad Ozieri, in provincia di Sassari, e sono stato avvertito di questa terribile tragedia poco prima di salire sul palco. Prima di esibirmi ho chiesto a tutto il pubblico, più di 15mila persone, di fare un minuto di silenzio per commemorare Gioele ed esprimere la nostra vicinanza alla famiglia. Nessuno si è permesso di dire nulla. Vergona a chi? Ma come si fa ragazzi? Solo perché la settimana scorsa è andata virale la roba che l’autotune era sbagliato, dobbiamo inventarci una cazzata senza avere un minimo di rispetto per una tragedia del genere? Questo la dice lunga sullo stato dell’informazione italiana”.

Anche il sindaco di Ozieri, Marco Peralta, conferma l’impossibilità di fermare l’evento: “Per questioni di ordine pubblico non siamo riusciti a fermare l’evento nonostante questa amministrazione lo avesse richiesto”.