Bianca Balti rivela ai fan: “Ho un tumore alle ovaie”

Bianca Balti spiazza i fan: “Ho un cancro alle ovaie ma lo supererò per le mie figlie”. on un post pubblicato sui social la modella ha annunciato la sua malattia

“Domenica scorsa mi sono recata al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore al basso ventre era un cancro alle ovaie allo stadio 3C”. Con un post pubblicato sui social da un letto di ospedale, Bianca Balti ha raccontato ai fan quello che le è successo negli ultimi giorni. “È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza. Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che lo supererò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista) e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prenderne in prestito un po’ perché ne ho un sacco. La vita accade; datevi una ragione. Finora, il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza superando gli ostacoli della vita”. Nel post, la modella ha inserito foto e video che la ritraggono in ospedale in compagnia delle persone più care e del personale medico.

BIANCA BALTI HA LA MUTAZIONE GENETICA BRCA1

Solo due anni fa, Bianca Balti aveva scoperto di avere la mutazione genetica BRCA1, che espone all’alto rischio di sviluppare alcuni tumori in giovane età. Da lì, la decisione di asportare le tube e le ovaie, lo stesso intervento a cui si è sottoposta in passato anche Angelina Jolie.