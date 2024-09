Tumore al fegato: nuovo test sul sangue alleato per diagnosi precoce

Secondo gli autori dell’articolo, pubblicato sull’American Journal of Pathology, i test sviluppati possono avere più impieghi. Innanzitutto, potrebbero essere usati come test di screening per la diagnosi precoce dell’HCC in pazienti che presentano fattori di rischio per questo tipo di tumore, da utilizzare per esempio prima degli esami di imaging, più costosi e complessi. In secondo luogo, potrebbero servire per stabilire se debbano essere sottoposti a una biopsia i pazienti a cui vengono scoperti dei noduli al fegato di cui non si capisce la natura. Infine, potrebbero essere utilizzati per valutare l’efficacia del trattamento e la presenza di malattia residua, dal momento che in pazienti trattati per l’HCC i ricercatori hanno osservato livelli dei trascritti di fusione diminuiti o azzerati.

Per validare queste ipotesi e l’effettiva affidabilità dei test serviranno ulteriori studi. La semplicità di questi esami li rende molto interessanti e meritevoli di ulteriori indagini.