Scomparsa Susanna Recchia: la donna ha lasciato una lettera di addio

Susanna Recchia, che si è allontanata da casa venerdì sera, ha lasciato una lunga lettera d’addio. Con sé ha portato solo i farmaci salvavita della bimba

Allerta massima e ricerche in corso, nella provincia di Treviso, per trovare Susanna Recchia e la figlia di tre anni: la donna, di 45 anni, è scomparsa da casa venerdì sera, 13 settembre, portando con sè la bambina di tre anni, che soffre di epilessia. In una lettera d’addio di cinque pagine ritrovata in casa dal compagno, con cui era in corso una separazione, la donna ha scritto di volersi uccidere. L’auto della donna, una Tiguan, è stata ritrovata nel tardo pomeriggio di ieri, sabato, in un parcheggio al limitare del paese di Covolo: a poche decine di metri c’è il ponte di Vidor, che attraversa il fiume Piave. La zona è la stessa dell’abbazia di Vidor, dove alla fine di giugno è morto tragicamente in circostanze misteriose Alex Marangon, il giovane veneziano che stava partecipando a una riunione sciamanica. In queste ore sono in corso ricerche nella zona del fiume, nella speranza di trovare la donna e la bambina ancora vive.

L’ALLARME DATO DAL COMPAGNO

Ad accorgersi della scomparsa di Susanna Recchia è stato il compagno della donna, che era andato a casa di lei a Miane per prendere la figlia: i due avevano appuntamento per le 20.15. Susanna, alle 18, gli aveva scritto di venire a quell’ora. In casa, però non c’era nessuno e la donna non aveva portato con sè il cellulare (ma ha portato, invece, i farmaci salvavita per la bambina). L’uomo, trovata la lettera d’addio, ha dato immediatamente l’allarme non appena ritrovata la lettera. Le ricerche sono partite subito e la Prefettura di Treviso ha attivato il protocollo per le persone scomparse, diffondendo le informazioni e la foto della donna. Dopo il ritrovamento dell’auto, vuota e senza alcun elemento utile alle indagini, le ricerche si sono concentrate nella zona di Covolo, come ha spiegato l’assessore alla Protezione civile del Veneto, Gianpaolo Bottacin. Gli inquirenti stanno vagliando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, per vedere se hanno registrato o ripreso la donna e la bambina.

CHI È SUSANNA RECCHIA

Susanna Recchia, che dalle foto di Facebook appare come una donna bella e sorridente, ha 45 anni e di professione fa l’igienista dentale. Ha altri tre figli oltre alla piccola di tre anni che avrebbe portato con sè nell’intento di compiere un gesto disperato. Gli altri tre figli li ha avuti in una relazione precedente. La piccola di tre anni, invece, l’aveva avuta con un nuovo compagno. Sarebbe stata la fine di quest’ultima storia d’amore che l’avrebbe spinta alla volontà di togliersi la vita. Il compagno della donna, intervistato dal Gazzettino, ha detto che “prega perchè vengano ritrovate in vita, almeno la bambina”.