Beatrice Luzzi pronta per l’avvenuta da opinionista al Grande Fratello

Da lunedì 16 settembre Beatrice Luzzi sarà opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello, che l’anno scorso è stata a un passo dal vincere il reality show

“Cercherò di essere meno coinvolta emotivamente e di avere giudizio un po’ più equanime, più distaccato dal bene e dal male, dal giusto sbagliato. Un giudizio un po’ più leggero”: con queste parole Beatrice Luzzi, ex concorrente del Grande Fratello, si prepara a entrare in scena, lunedì sera, come opinionista della nuova edizione del reality. L’attrice, diventata famosa con ‘Vivere’ e poi assurta a nuova fama dopo l’esperienza dello scorso anno come concorrente del Gf (ha sfiorato la vittoria, scippata all’ultimo da Perla Vatiero), da lunedì sera seguirà la nuova edizione da molto vicino, in una poltrona in studio dove supporterà, insieme a Cesara Buonamici, la conduzione di Alfonso Signorini. Di questa nuova avventura Beatrice Luzzi ha parlato nell’intervista a Verissimo, con Silvia Toffanin, nella puntata andata in onda questo pomeriggio. Essere chiamata per fare l’opinionista? “È un grande onore- dice Luzzi- sono super grata, ammirata del coraggio della rete, della produzione, di Alfonso”. In questi giorni, racconta, “sono molto indaffarata a gestire gli outfit perchè alla fine ci si perde in queste cose. Anche se io non ho molto il carattere per queste cose”. Del suo carattere ‘tosto’ ha dato una definizione appropriata il figlio più piccolo della donna, ha raccontato, che l’ha definita “incandescente”, con una nota positiva e negativa insieme.

OPINIONISTA CON CESARE BUONAMICI

Come sarà lavorare al fianco di Cesare Buonamici? “Non vedo l’ora, Cesara è una grande signora, sono sicura che riusciremo a trovare un frequenza molto ironica su cui riuscire a giocare. Tra me, lei e Alfonso ne vedremo delle belle”, dice Beatrice Luzzi. L’attrice, nell’intervista a Verissimo, ha parlato di molti argomenti, dai recenti problemi di salute della madre alla gestione dei figli, Valentino ed Elia. L’amore? “Non c’è tanto spazio in questo momento”, ha risposto beatrice Luzzi alla domanda di Toffanin. ma poi ha aggiunto: “A dirla tutta non sono mai stata una adatta alla coppia. Anche con Alessandro, il padre dei miei figli, con cui ci vogliamo un bene dell’anima, in realtà siamo diventati subito genitori. È per quello che siamo riusciti a stare tanto insieme. NOn sono mai stata una persona da coppia, non è tanto adatta la mia natura”. E quando Toffanin ha citato la presenza di “corteggiatori”, l’attrice ha detto di no. E ha aggiunto: “Sono tutte donne“. Infine, ha concluso: “Non vedo corteggiatori all’orizzonte”.

GLI EX AMICI DEL GRANDE FRATELLO

Gli ex concorrenti del Gf? Luzzi ha spiegato di aver mantenuto rapporti “solo con Stefano, Giuseppe e Fiorda”. In particolare, ha spiegato, sta aspettando di poter incontrare con calma Fiordaliso, che “fa la matta in giro per l’Italia. Quando finirà il tour ci vedremo”. Del ritorno al successo e alla fama post Grande Fratello, Luzzi ha spiegato che è molto “grata”, soprattutto perchè ora le persone amano la vera lei e non il personaggio di Eva che lei impersonava.