Iniziato il Grande Fratello 18: cosa è successo nella prima puntata

È iniziata la 18esima edizione del Grande fratello, con l’ingresso dei primi concorrenti. Luzzi debutta come opinionista e Martinez dorme in tenda in giardino

“Mi aspetto di arrivare alla fine di marzo“: è stata Clarissa Burt, con le prime battute pronunciate al Grande fratello 18, a spoilerare la data di fine di questa edizione del Grande fratello (lasciando tutti di sasso, Signorini compreso), appena partito con la diretta di ieri sera su Canale 5. Come di consueto, nella prima puntata i nuovi concorrenti si sono presentati, con la messa in onda per ciascuno di una clip realizzata dal programma, e poi sono entrati, uno alla volta, all’interno della casa, quest’anno completamente rinnovata. Strette di mano, sorrisi (che poi solitamente in breve tempo si rivelano in parte falsi) e primi approcci tra i concorrenti in gara che sono già entrati (altri si aggiungeranno nella prossima puntata del 19 settembre).

I CONCORRENTI ENTRATI

Ecco chi è entrato ieri sera: Clarissa Burt; Enzo Paolo Turchi; Jessica Morlacchi; Lorenzo Spolverato; Luca Calvani; Shaila Gatta; Javier Martinez; Ilaria Clemente; Yulia Bruschi; Luca Giglioli e le tre ex ragazze di Non è la Rai: Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere.

FUORI LINO GIULIANO

Alla fine le ‘notizie’ della prima puntata sono l’esclusione a poche ore dalla diretta di Lino Giuliano, che sarebbe dovuto entrare nella Casa reduce da Temptation island dove si è malamente lasciato con la fidanzata Alessia, e il debutto dell’opinionista Beatrice Luzzi. Giuliano è stato squalificato per aver espresso sui social un commento omofobo: il programma ha deciso di sacrificarlo, visto il grande sollevamento di animi e il web che lo voleva fuori. Meglio farlo fuori che partire tra le polemiche e con la disapprovazione del pubblico, insomma. A maggior ragione viste le notevoli polemiche che hanno accompagnato l’edizione dello scorso anno, che doveva portare in scena un programma ‘ripulito’ (per volere in primis di Pier Silvio Berlusconi) e invece aveva fatto da palcoscenico per sfuriate e ‘guerre’ poco eleganti tra concorrenti, tra insulti e comportamenti discutibili. Lui dal canto suo, tornando a scusarsi per il “commento inopportuno” ha parlato di “duro colpo” e spiegato di non aspettarsi di essere escluso.

DEBUTTA BEATRICE LUZZI

Altro tema caldo della prima puntata è stato il debutto di Beatrice Luzzi nel ruolo di opinionista: l’attrice, resa famosa in passato dalla soap Vivere, ha ripreso grande popolarità dopo la partecipazione l’anno scorso al Grande fratello, che ha vissuto fino alle fine conquistando il secondo posto (è stata alla fine beffata da Perla Vatiero ma è rimasta un po’ per tutti la vincitrice ‘morale’). In rete i suoi (tantissimi fan) la acclamano e le fanno i complimenti (qualcuno durante la diretta chiedeva di poter cambiare le inquadrature per vederla più spesso), ma c’è anche qualcuno che l’ha trovata un po’ fuori dalle righe per essere solo la prima puntata. E ha fatto notare il fatto che Luzzi ha ‘sovrastato’ Cesara Buonamici, l’altra opinionista collaudata che da alcuni anni affianca Alfonso Signorini.

LE NOMINATION E LA TENDINA IN GIARDINO

Nelle prime puntate non erano mai state fatte nomination, visto che i concorrenti si sono appena conosciuti e non hanno elementi per indicare un nome oppure un altro. Ieri sera, però, un giro di nomination è stato fatto, anche se in gag. Alle concorrenti donne è stato chiesto un nome da escludere e alla fine il candidato all’uscita è stato il pallavolista argentino Javier Martinez (già tentatore di Temptation Island), ‘buttato’ fuori casa a maggioranza. Morale della favola? Il Grande fratello ha fatto arrivare nel giardino della casa una mini tenda, trasparente e dotata di cerniere, in cui il concorrente avrebbe passato la notte. “Io credo che starò benissimo”, ha scherzato lui, spiegando di avfer già dormito in tenda in occasione di trasferte di pesca con gli amici. Il prossimo appuntamento con il Grande fratello è giovedì 19 settembre.

LA PROVA BACIO

C’è stata anche una prova bacio nella prima puntata: i due attori Clarissa Burt e Luca Calvani sono stati infatti chiamati a un “bacio cinematografico” nel confessionale e poi, in casa, a replicare la scena con un altro concorrente. Lei ha scelto il non famoso Tommaso Franchi, idraulico di Siena, Calvani invece ha scelto l’ex di Non è la Rai Eleonora Cecere. Prova superata e budget spesa assicurato.