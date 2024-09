Modafinil, stimolante per la narcolessia, efficace anche per la sclerosi multipla

Modafinil, uno stimolante approvato per il trattamento della narcolessia, ha mostrato risultati promettenti nel ridurre l’affaticamento in pazienti affetti da sclerosi multipla

Modafinil, uno stimolante approvato per il trattamento della narcolessia, ha mostrato risultati promettenti nel ridurre l’affaticamento in pazienti affetti da sclerosi multipla (SM), secondo una revisione dei dati di studi clinici pubblicata sulla rivista “Brain and Behavior”. Questo miglioramento nella gestione dell’affaticamento ha portato a un innalzamento della qualità di vita dei pazienti.

Tuttavia, l’uso di modafinil è stato associato a un incremento del 30% di eventi avversi, come insonnia e disturbi gastrointestinali, rispetto al placebo.

I ricercatori hanno sottolineato l’importanza di ulteriori ricerche per confrontare l’efficacia del modafinil con altre terapie e per aggregare dati da studi simili per ottenere risultati più precisi. Hanno espresso la convinzione che la loro analisi rappresenti la revisione quantitativa più completa sull’efficacia e sicurezza di modafinil per il trattamento dell’affaticamento nei pazienti con SM.

Efficacia nel contrastare la sonnolenza diurna

L’affaticamento e la sonnolenza diurna sono tra i sintomi più debilitanti della SM, influenzando profondamente la vita quotidiana dei pazienti. Nonostante le terapie attuali siano focalizzate sulla progressione della malattia, la gestione di questi sintomi rimane una sfida.

Modafinil ha dimostrato efficacia nel trattare l’affaticamento diurno nei disturbi del sonno e viene occasionalmente prescritto off-label per pazienti con SM, nonostante la letteratura esistente sia limitata.

Per saperne di più sugli effetti di questo trattamento sull’affaticamento nella SM, ricercatori di Pakistan, Nepal e Stati Uniti hanno esaminato i dati degli studi clinici pubblicati che avevano testato modafinil contro un trattamento di controllo.

Metanalisi di sette studi

Nell’analisi sono stati inclusi sette studi, che hanno coinvolto un totale di 590 partecipanti. Circa la metà dei partecipanti aveva ricevuto modafinil come potenziale trattamento per l’affaticamento nella SM, mentre l’altra metà aveva ricevuto un placebo o L-carnitina, che a volte viene utilizzata come integratore per ridurre l’affaticamento in alcune malattie.

I pazienti avevano un’età media di 42,5 anni ed erano per lo più donne (71%); quasi tre quarti (72%) avevano la SM recidivante-remittente (72%). La maggior parte di quelli assegnati a modafinil ha ricevuto una dose giornaliera di 200 mg, anche se ad alcuni partecipanti sono stati somministrati più di 400 mg al giorno. La durata del trattamento e il periodo di valutazione variavano da due a otto settimane.

La metanalisi inclusa nella revisione ha combinato i dati di diversi studi, rivelando che il modafinil ha portato a una riduzione significativa dell’affaticamento rispetto al placebo, con risultati particolarmente evidenti nelle scale di valutazione dell’affaticamento Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) e Epworth Sleepiness Scale (ESS).

Non sono state, invece, osservate differenze significative utilizzando la Fatigue Severity Scale (FSS). La L-carnitina, utilizzata come controllo in due degli studi, è risultata generalmente più efficace del modafinil nel ridurre l’affaticamento secondo il punteggio MFIS, sebbene la differenza non fosse statisticamente significativa.

Modafinil ha anche mostrato di migliorare significativamente la qualità della vita fisica dei pazienti rispetto al placebo. Sebbene non siano state riscontrate differenze significative negli aspetti specifici della salute mentale, l’analisi combinata della qualità della vita fisica e mentale ha rivelato un beneficio complessivo.

Per quanto riguarda gli eventi avversi, riportati in quattro studi, il trattamento con modafinil è stato associato a un rischio maggiore del 30% di causare un evento avverso – più comunemente insonnia o problemi gastrointestinali – rispetto a un placebo.

I messaggi-chiave

In conclusione, i dati suggeriscono che modafinil fornisce un vantaggio terapeutico nel trattamento dell’affaticamento nei pazienti con SM e migliora la qualità della vita generale. Tuttavia, esiste un rischio maggiore di eventi avversi come insonnia e problemi gastrointestinali.

Questi risultati sono coerenti con precedenti metanalisi ed enfatizzano la necessità di bilanciare attentamente i benefici terapeutici con i potenziali rischi nel prescrivere questo trattamento.

Bibliografia

Ghazanfar S, Farooq M, Qazi SU, Chaurasia B, Kaunzner U. The use of modafinil for the treatment of fatigue in multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis of controlled clinical trials. Brain Behav. 2024 Jul;14(7):e3623. doi: 10.1002/brb3.3623. leggi