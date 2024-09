Justin Timberlake condannato per guida in stato di ebbrezza: “Ho sbagliato”

La pop star Justin Timberlake si è dichiarato colpevole di aver guidato in stato di ebbrezza e per questo è stato condannato

“Anche se avete bevuto solo un cocktail, non mettetevi alla guida di una macchina“. La pop star Justin Timberlake si è dichiarato colpevole di aver guidato in stato di ebbrezza e per questo è stato condannato a 25 ore di servizio comunitario, al pagamento di una multa di 500 dollari e al ritiro della patente per 90 giorni. Il cantante a giugno era stato arrestato per guida in stato di ebrezza ma all’inizio della vicenda si era dichiarato non colpevole e se condannato avrebbe rischiato fino ad un anno di carcere e una multa di 2500 dollari.

In semplice maglia nera e cardigan nero, pantaloni color cachi e al collo un doppio filo di perle, la pop star internazionale ha tenuto un discorso fuori dall’aula del tribunale: “Ho ammesso il mio errore poco fa e sono qui per ribadirlo- ha detto- Ho sbagliato ed ho preso la decisione peggiore possibile in quel momento. Non sono stato all’altezza degli standard che cerco di mantenere per me stesso. Dovrei aver avuto più giudizio. Capisco la serietà di quanto accaduto. Ero in una posizione nella quale avrei potuto prendere un’altra decisione e non l’ho fatto. Ho avuto del tempo per rifletterci sopra. E ora vorrei dire una cosa importante a chiunque ci stai vedendo o ascoltando. Anche se avete bevuto solo un cocktail, non mettetevi alla guida di una macchina. Ci sono così tante alternative. Chiamate un amico, prendete un Uber. Ci sono molte app utili. Prendete un taxi. Questo è un errore che ho fatto, ma spero che chiunque stia guardando e ascoltando ora possa imparare da questo errore. So che io l’ho certamente fatto. E come ho detto, anche solo con un drink, non prendete la vostra auto. Come ho detto in corte prima, sono grato a tutti e vorrei dire che farò la mia parte e spero che lo facciano tutti. Vi ringrazio davvero”.