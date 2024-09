Al Bolgia Summer Garden di Bergamo arriva Len Faki

Sabato 14 settembre 2024, Bolgia Summer Garden, il giardino elettronico del club, si scatena con la techno di un peso massimo della techno come Len Faki

Continuano al Bolgia di Bergamo gli eventi dal ritmo elettronico: sabato 14 settembre 2024, infatti, Bolgia Summer Garden, il giardino elettronico del club, si scatena con la techno di un peso massimo della techno come Len Faki. E’ il secondo appuntamento della stagione 2024 – 2025 del Bolgia, sul cui palco salgono da sempre i protagonisti della scena elettronica mondiale per il top club bergamasco.

Con quasi mezzo milione di seguaci su Instagram, il tedesco Len Faki in console e in studio è sinonimo di potenza, personalità ed innovazione musicale. Fin dal 2004 è una delle colonne del Berghain, leggendario club berlinese. Sperimentatore instancabile, visionario, parte dalla techno per estendere la sua visione musicale a 360 gradi. Per capire quanto ami spingersi verso confini musicali sempre nuovi, basta ascoltare raccolte come “Open Space Volume 2”, pubblicata dalla sua etichetta Figure, con i talenti della label. O, per stare a tempi più recenti, “Fusion Remixes 03/03”, che include quattro sue mine da pista, tra house e techno. Ancora: “Techno Parade #60, recente raccolta, si apre con una bellissima versione rimasterizzata di un suo pezzo potente ed impetuoso come “Rodeo”. A proposito di top club, al citato Berghain di Berlino, Faki fa tappa anche il 21/9, dopo aver fatto scatenare il Bolgia di Bergamo. Sul palco del Bolgia con Faki il 14/09 ci sono anche Alex Rubino e Muddler e, ancora, Simon Ricci b2b Mark Angry e Edo Ghedini b2b Tommaso Bocchese.

Un salto, per finire, nella Indoor Room, con il party Metaphora, e nella Lab Room, dove ci si scatena con la festa Fade Made. Il Bolgia apre alle 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

L’appuntamento di sabato 14 settembre 2024 al Bolgia con il top dj producer Len Faki è solo l’ennesimo di assoluto livello. Qui si sono esibiti tra gli altri, top dj come Nico Moreno, I Hate Models, 999999999, Deborah De Luca, Joseph Capriati, Pawsa, Stella Bossi, Ilario Alicante, Franchino, Len Faki, Ellen Allien e Métaraph, Gordo, Marco Faraone, Indira Paganotto, Sidney Charles o Marika Rossa e Lilly Palmer.

14/09 Len Faki @ Bolgia – Bergamo

