Al Bolgia Summer Garden di Bergamo si balla con Sara Landry

Sabato 1 giugno 2024, Bolgia Summer Garden, a Bergamo, balla con la techno della dj producer americana Sara Landry. Protagonista nella Main Room Indoor al Bolgia di Bergamo è poi l’olandese Angerfist, peso massimo dell’hardcore.

Ma andiamo per ordine, partendo da Sara Landry, tra le artiste più importanti dell’attuale scena elettronica, con quasi 800mila follower su Instagram. In console è implacabile, una forza della natura. Slegata da tutti i canoni, autodidatta, produce e propone industrial techno dal beat veloce, trascinante, potente. T-Minus, Kraftek e mau5trap le etichette che pubblicano spesso i suoi dischi. Senza dimenticare il supporto colleghi come I Hate Models, Nico Moreno o Amelie Lens. E, per finire, locali o spazi come Coachella’s Yuma tent, Red Rocks, Brooklyn Mirage o, appunto, un top club come il Bolgia. La sua potentissima versione techno di “WAP” della celebre rapper Cardi B ha lasciato un segno nella scena rave. Si prepara a fare il bis con il nuovissimo singolo “Heaven” assieme ad Alt8, una dichiarazione d’amore per la techno, ad oltre 150 bpm, tra energia, ritmo e melodia. Suonerà forte al Bolgia e pure, certamente, l’8 giugno 2024 al Verknipt Festival, che si tiene ad Utrecht, allo Strijkviertel, in Olanda. A chiudere il cerchio nel giardino elettronico del Bolgia di Bergamo ecco WM, Rea K e Christian Bove.

Nella Main Room Indoor del Bolgia di Bergamo, invece l’1 giugno si balla con la hardcore di Angerfist. Classe ’81, all’anagrafe Danny Masseling, grazie alle maschere da hockey su ghiaccio e alla felpa con cappuccio lo riconosci subito. I suoi primi singoli risalgono al 2001. Non solo casse distorte nel suo DNA, anche drum & bass, tra top club e grandi festival. In linea con il suo suono hardcore incessante ed unico ecco Unexist e Yoshiko. E poi, ancora: Nico & Tetta, la leggenda italiana Claudio Lancinhouse, DJV, Ivan Gabber. Con la voce di Mc Coral.

Durante la serata di sabato 1 giugno 2024, si balla anche nella Alternative Room del Bolgia, con un fuoco di fila in console che comprende dj come Hypeflow, Juri Carera, Hardstyle Brothers, Dj Pacio, Los Presidentes, Bass Buch, Stephran e Boich vs Errcanna. Il Bolgia apre alle 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

L’appuntamento di sabato 1 giugno 2024 al Bolgia con Sara Landry ed Angerfist è solo l’ennesimo di assoluto livello al Bolgia. Qui si sono esibiti tra gli altri, top dj come Nico Moreno, I Hate Models, 999999999, Deborah De Luca, Joseph Capriati, Trym, Pawsa, Stella Bossi, Ilario Alicante, Franchino, Len Faki, Ellen Allien e Métaraph, Mathame, Gordo, Fatima Hajji, Indira Paganotto e top party come Kaluki.

01/06 Sara Landry @ Bolgia – Bergamo

https://www.bolgia.it/sara-landry/

Bolgia – Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803