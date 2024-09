Gossip: Chiara Ferragni e Fedez si sono rivisti per discutere del divorzio

Chiara Ferragni e Fedez si sono rivisti per il divorzo: i primi dettagli. L’ormai ex coppia ha raggiunto un accordo alla presenza dei propri avvocati e tra “sguardi distanti”

Chiara Ferragni e Fedez non potrebbero essere più distanti. L’ormai ex coppia si incontrata dopo mesi per il “primo round per la separazione con avvocati e occhi distanti”. A rivelarlo è Gabriele Parpiglia sui suoi profili social ufficiali. “I due, lontani da tempo, si sono rivisti per la prima volta dopo un lungo periodo e tanto silenzio. Nessuna frase di distensione e nessun tentativo di parole vicine alla serenità. Difficile poter parlare di toni distesi, dunque”, scrive il giornalista.

“Ma l’accordo pare sia stato trovato– rivela Parpiglia- Chiara si occuperà del mantenimento dei figli in toto, rifiutando in modo netto e deciso ogni tipo di aiuto, relativo sempre al mantenimento, dopo aver ascoltato la somma offerta dall’ex marito, somma pare… ‘irrisoria’“.

Così “Chiara, alza il muro dimostrando di non aver bisogno di aiuti inadeguati, dinanzi a un argomento così serio, delicato e importante. Fedez pagherà le spese scolastiche ordinarie e contribuirà alle spese mediche per i figli. Stop”.

Sugli incontri con i bambini, Parpiglia aggiunge: “Il cantante potrà vedere i figli usando lo schema previsto dalla legge con i weekend alternati e pernotto in casa di lui. Un altro punto che mette fine alla parola e all’unione de i Ferragnez. E la vita dei due continua… ma da separati sempre più lontani”.

CHIARA FERRAGNI: “FEBBRAIO SCORSO UNO DEI MOMENTI PIÙ BRUTTI DELLA MIA VITA”

Una distanza cresciuta inevitabilmente nel tempo che ha come spartiacque febbraio scorso quando il rapper ha lasciato la casa nella quale la famiglia si era trasferita da poco e dove l’imprenitrice ora abita con i due figli.

Proprio di quel febbraio, la 37enne ha parlato nel discorso letto all’amica Veronica Ferraro in occasione del suo matrimonio con il producer Davide Simonetta. Il rapper, che con Simonetta ha lavorato in brani com “Mille”, “La dolce vita” e “Bimbi per strada”, era ovviamente assente.

“In uno dei momenti più brutti della mia vita, lo scorso febbraio- legge commossa Ferragni – ero insieme a te in una terrazza a Rapallo. La notte prima aveva piovuto e sopra di noi c’erano solo nuvole grigie, tranne un raggio di luce che magicamente si faceva strada nell’oscuro e illuminava il mare. Tu mi hai abbracciata e mi hai detto che anche a me sarebbe successo: che avrei avuto un raggio di sole che mi avrebbe illuminata dopo tutto quel periodo brutto. Con il tempo tendiamo a dimenticarci cosa le persone fanno o dicono, ma non ci dimentichiamo mai di come ci hanno fatto sentire e in tutti questi 17 anni tu, più di tutto, mi hai fatto sentire al sicuro, a casa. Sei la mia migliore amica, la mia compagna d’avventure, la spalla su cui piangere e la socia con la quale fare qualsiasi cazzata ci faccia sentire vive. Sei da sempre parte della mia famiglia”.

“Vero- dice sul finale- mi dicevi che prima o poi sarebbe arrivato quel raggio di luce. Penso invece che la verità sia sempre stata molto più semplice: sei tu parte di quel raggio di luce che non ha mai smesso di illuminarmi e farmi sentire amata“.