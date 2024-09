Nell’anno dedicato al centenario di Joseph Conrad, Mursia ritorna al Salone Nautico di Genova con la Biblioteca del Mare e uno stand per incontrare lettori e scrittori

Mursia è l’editore del mare, e da sempre ne tiene viva e ne diffonde la cultura: della navigazione, dei suoi protagonisti, dei valori e della storia della marineria. Quest’anno sarà presente alla 64esima edizione del Salone Nautico di Genova ( 19-24 settembre 2024), il più grande Salone del Mediterraneo che accoglie gli appassionati del mare, della nautica e degli sport acquatici.

In occasione del centenario dalla morte di Joseph Conrad, Mursia ha deciso di ritornare al Salone Nautico di Genova con uno stand situato nell’area Living the Sea (SX01) dove il pubblico dei lettori potrà trovare i titoli della Biblioteca del Mare e gli autori potranno incontrare i responsabili della casa editrice (solo nella giornata di venerdì 20 settembre) per proporre i loro testi inediti dedicati al mondo della navigazione e del mare.

Con oltre 400 titoli pubblicati la Biblioteca del Mare la casa editrice Mursia vanta il più prestigioso e completo catalogo europeo di libri dedicati al mare e ai suoi protagonisti. Un punto di riferimento del settore nato dalla passione di Ugo Mursia per il mare e per lo scrittore anglo-polacco Joseph Conrad.

Ugo Mursia: l’uomo che ci ha fatto conoscere Conrad. La sua personale passione per il mare e la navigazione lo spinge verso Joseph Conrad. Sin dagli anni giovanili colleziona edizioni originali e di letteratura critica sull’autore, ma soprattutto intraprende traduzioni e studi con massimo rigore filologico. I suoi articoli, pubblicati principalmente su riviste scientifiche e letterarie, italiane e straniere, sono stati raccolti in Ugo Mursia, Scritti conradiani, a cura di Mario Curreli, Mursia, Milano, 1983. Oltre alle traduzioni di Typhoon (1959), Le sorelle. Romanzo incompiuto (1968) e Cuore di tenebra (1978), l’attività di Mursia come esperto conradiano culmina nell’edizione critica dell’intera opera del romanziere anglo-polacco, uscita in cinque volumi tra il 1967 e il 1982 per i tipi della sua stessa casa editrice. A Mursia si deve anche la traduzione italiana della biografia di Joseph Conrad scritta da Jocelyn Baines (1960) e la pubblicazione dell’edizione italiana della rivista statunitense Conradiana. A journal of Joseph Conrad studies, fondata nel 1968. La passione per Conrad lo porta a raccogliere cimeli, documenti, prime edizioni e a finanziare una spedizione in Tasmania per recuperare la prua dell’Otago, il brigantino comandato dallo scrittore che era affondato in quelle acque. Ora la prua dell’Otago è a Milano, conservata al Museo della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci dove c’è anche la Biblioteca Marinaresca Ugo Mursia composta da oltre 3 mila volumi e la collezione di sette polene policrome acquistate dall’editore negli anni Sessanta. Dalla collezione di libri marinareschi raccolti e consultati per garantire il rigore della terminologia marinaresca nelle traduzioni conradiane nasce la Biblioteca del Mare Mursia, il più completo catalogo di libri sull’argomento in Italia e in Europa.

I numeri di Biblioteca del Mare:

Negli ultimi due anni Mursia ha pubblicato 25 novità per la Biblioteca del Mare.

Tra i Freschi di stampa: le ristampe di Meteo e strategia (Jean-Yves Bernot) e Le Vele (Bertrand Cheret). L’ultima edizione di Glénans (aggiornato in linea con le edizioni francesi) e le nuove edizioni dei Quaderni dei Glénans. La meteorologia marina, La navigazione a motore, La navigazione costiera. Per crociere, regate, avventure: l’autobiografia del comandante Salvatore Sarno (Shosholoza.Un comandante in Coppa America) e La magia del mare a vela di Lucia Larese