Blue Award 2021 al governatore Stefano Bonaccini

Il Presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini riceverà il premio Blue Award 2021 per la promozione della risorsa mare e la divulgazione della cultura nautica

Sarà assegnato lunedì 22 marzo, alle ore 13, al governatore Stefano Bonaccini, presso la sede della Regione Emilia Romagna in via Aldo Moro 52, il primo Blue Award 2021 del Salone Nautico di Bologna. A consegnare il riconoscimento una ristretta delegazione – guidata da Gennaro Amato, presidente della società organizzatrice dell’esposizione nautica – di membri del comitato organizzatore e di BolognaFiere Spa.

La consegna del Blue Award 2021, conferito alle personalità del mondo istituzionale e imprenditoriale che hanno sostenuto la promozione della risorsa mare e la divulgazione della cultura nautica, è stato di fatto anticipata, rispetto alla cerimonia canonica prevista il 5 novembre, in virtù del supporto del Presidente della Regione che si è impegnato in favore del Salone Nautico di Bologna per favorire il processo di internazionalizzazione.

A meno di un anno dalla prima edizione del Salone Nautico di Bologna, l’esposizione organizzata dalla società SNIDI – Saloni Nautici Internazionali d’Italia – presieduta da Gennaro Amato, conquista un importante riconoscimento con la dizione Internazionale. Il Salone, in programma a Bologna dal 30 ottobre al 7 novembre 2021, cambierà dunque denominazione e logo diventando: Salone Nautico Internazionale di Bologna.

Alla cerimonia di consegna al presidente regionale Bonaccini, riservato ad una limitata rappresentanza per le regole anti Covid, parteciperanno:

Gennaro Amato – presidente Saloni Nautici Internazionali d’Italia

Antonio Bruzzone – direttore generale BolognaFiere Spa

Marco Momoli – direttore B.U. e Cultura BolognaFiere Spa

Marcello Lala – responsabile Rapporti Istituzionali di SNIDI

Alberto Bruno – responsabile Amministrativo di SNIDI