Selena Gomez non può avere figli: ” Diventerò mamma con la surrogata o l’adozione”

Selena Gomez si confida in una lunga intervista a Vanity Fair America: “Non posso avere figli. Diventerò mamma con la surrogata o l’adozione”

“Non l’ho mai detto ma, sfortunatamente, non potrò portare in grembo i miei figli. Ho parecchi problemi di salute che metterebbero a repentaglio la mia vita e quella del bambino”. La star internazionale, attrice e cantante, Selena Gomez si confida in una lunga intervista a Vanity Fair America dove parla del desiderio di diventare mamma e delle difficoltà che la vita e la sua malattia le impongono. Da tempo, infatti, la star classe 1992 della serie su Disney+ ‘Only Murders in the Building’ soffre di una malattia cronica, il Lupus e di un disturbo bipolare. Le prime dichiarazioni sui suoi problemi di salute risalgono addirittura al 2015. La forma grave che l’ha colpita le ha persino imposto un trapianto di rene. A donarglielo una delle sue migliori amiche. Oggi dopo un lungo percorso di trattamenti Selena può convivere con la malattia che, però, non le permetterà di partorire dei figli.

Il fatto di non poter avere figli “è una realtà difficile da digerire per la quale ho sofferto per molto tempo- dice Gomez- Non è come l’avevo immaginato, pensavo che sarebbe successo in modo naturale, come per tante altre donne. Ora, però, mi sento molto più serena. Mi considero fortunata perché esistono persone meravigliose che offrono la possibilità della maternità surrogata o dell’adozione, entrambe strade che potrei intraprendere. Questo mi ha fatto apprezzare ancora di più le diverse vie per chi desidera diventare madre e io sono una di quelle persone”.

Anche il produttore discografico Benny Blanco, 32 anni e compagno di Selena Gomez, ha le idee chiare e più volte ha espresso il desiderio di diventare papà. “Sono emozionata per il viaggio che mi aspetta, anche se sarà un po’ diverso da come lo avevo immaginato. Alla fine, non importa come accadrà. Sarà comunque mio, il mio bambino“, conclude l’attrice.