Rischio crolli: la Vela Gialla e la Vela Rossa a Scampia saranno sgomberate

Rischio crolli, il sindaco di Napoli ordina lo sgombero della Vela Gialla e della Vela Rossa a Scampia. Le ordinanze firmate da Manfredi arrivano per motivi di sicurezza

A causa dei rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato due ordinanze di sgombero ad horas, per motivi di sicurezza, delle unità immobiliari di proprietà del Comune di Napoli e attualmente occupate, site al quartiere Scampia in via della Resistenza, isolato C – Vela Gialla e isolato D – Vela Rossa. Lo comunica, in una nota, Palazzo San Giacomo.

Le ordinanze, si legge nei provvedimenti, sono state preventivamente comunicate al Prefetto “anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione”, e ora saranno, è disposto, notificate “ai nuclei familiari presenti negli alloggi dell’immobile indicato“, a cura della Polizia Locale a cui è demandato altresì di procedere all’esecuzione ad horas del presente provvedimento; alla Napoli Servizi per gli adempimenti di competenza, consistenti anche in una totale interdizione degli ambienti oggetto della presente ordinanza; alla Prefettura di Napoli.

GLI ALLOGGI INTERESSATI

Gli alloggi della Vela Gialla interessati dall’ordinanza sono 23 uno, invece, “all’interno 211, è risultato già sgomberato da cose e persone”.

Diversa la situazione alla Vela Rossa dove ad essere interessati sono 17 alloggi. Ulteriori 11 alloggi, individuati agli interni 215, 326, 424, 519, 521, 810, 903, 911, 1003, 1006 e 1103, dettaglia l’ordinanza, “sono risultati già sgomberati da cose e persone; non si è potuto procedere alla notifica della diffida nei confronti degli occupanti gli interni 101 e 218 in quanto non identificabili e per i quali la Polizia Locale si riserva di effettuare a breve tutte le operazioni di identificazione e fotosegnalamento presso i preposti uffici della questura”.

Nelle due ordinanze firmate da Manfredi si parla esplicitamente di “condizione di pericolo in cui versano le rampe di accesso agli stessi” alloggi.