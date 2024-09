Torna il Cinema in Piazza – Carpi Film Fest: il programma dell’edizione 2024

Dopo il grande successo della passata edizione, torna il Cinema in Piazza – Carpi Film Fest – i mestieri del cinema, con un ricchissimo programma di eventi, con grandi ospiti e tante novità. Dal 7 all’11 settembre 2024 (con eventuale recupero il 12 settembre) il cinema torna ad essere protagonista nel centro storico di Carpi, con incontri e masterclass dedicati ai mestieri del cinema e tanti ospiti, proiezioni ed eventi speciali per un viaggio a tutto tondo nel mondo della settima arte. A organizzare la manifestazione, anche quest’anno, è l’Associazione culturale Quelli del ’29, che propone alla città di Carpi, con il patrocinio del comune, il sostegno della Regione Emilia-Romagna, dell’Emilia Romagna Film Commission e della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, una nuova e innovativa rassegna cinematografica, un percorso di sedici appuntamenti con la partecipazione di numerosi artisti del panorama nazionale, ospitati nel bellissimo centro storico cittadino.

IL FORMAT E LE NOVITA’ DI QUESTA EDIZIONE

Tra le novità di questa edizione, una nuova splendida cornice per le proiezioni serali di film che hanno fatto la storia del cinema: la suggestiva Arena del Chiostro di San Rocco (Via S.Rocco 1), che farà da sfondo alle proiezioni in una location già conforme alle esigenze cinematografiche, grazie all’attività svolta nei mesi estivi da parte del Circolo Ricreativo Bruno Mora attraverso la storica rassegna Tenera è la Notte.

Tra le grandi novità, l’edizione di quest’anno ospiterà un format ancora più ricco di appuntamenti: oltre alle proiezioni serali presso il Chiostro di San Rocco, i pomeriggi saranno dedicati al documentario, con le proiezioni “Doc. Art – Visioni documentaristiche” delle 16.30. Questi appuntamenti si terranno presso l’Auditorium della Biblioteca Multimediale Arturo Loria (eccezionalmente all’Auditorium San Rocco domenica 8 settembre) e prevederanno proiezioni pomeridiane dedicate all’arte attraverso la presentazione di documentari, alla presenza dei registi che li hanno realizzati e con l’analisi artistica di professionisti locali del settore.

Ogni giorno, poi, come nella scorsa edizione, nel tardo pomeriggio, alle 18.30, saranno in programma le Masterclass dedicate ai mestieri del cinema, con ospiti di rilievo del panorama cinematografico nazionale.

Ogni giornata sarà dedicata a una tematica differente, in relazione alle molteplici declinazioni del settore cinematografico. Le masterclass saranno incontri aperti a tutta la cittadinanza e a tutte le generazioni, durante i quali un’ artista o un professionista del settore incontrerà il pubblico, raccontando aneddoti, dinamiche e peculiarità del proprio mestiere, in rapporto al tema proposto dalla pellicola proiettata in quella giornata, in un incontro non solo divulgativo e di intrattenimento, ma anche formativo. Le masterclass avranno luogo presso l’Auditorium della Biblioteca Multimediale Arturo Loria (eccezionalmente domenica 8 settembre presso l’Auditorium San Rocco).

In programma per questa edizione anche un Evento Speciale, realizzato con il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi: presso il Teatro Comunale di Carpi domenica 8 settembre alle 21.15 sarà ospite il Maestro Nicola Piovani, tra i più grandi e celebri compositori di colonne sonore al mondo, con “Note a margine”, uno spettacolo-concerto di musica dal vivo con video-proiezioni cinematografiche. Sarà un appuntamento presentato come una masterclass, con la direzione e l’esecuzione del Maestro Nicola Piovani, atteso ospite della manifestazione. L’evento sarà con ingresso a pagamento alla tariffa agevolata e popolare di 10€. Il biglietto è acquistabile online sui canali Vivaticket, nei punti vendita Vivaticket abilitati e il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Comunale di Carpi dalle ore 19.00.

Gli appuntamenti serali di questa edizione si svolgeranno presso l’Arena del Chiostro di San Rocco: ogni sera alle 21.00 in programma “Aspettando il film”, incontri con esperti che presenteranno il film della serata prima della proiezione.

Le proiezioni avranno luogo sempre presso il Chiostro di San Rocco alle 21.15.

COME PARTECIPARE agli appuntamenti:

Tutti gli incontri e le masterclass proposti all’Auditorium Loria e all’Auditorium San Rocco e le proiezioni serali al Chiostro di San Rocco sono a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, senza prenotazione. È prevista un’eventuale giornata di recupero il 12/09.

L’unico evento a pagamento è l’evento speciale con Nicola Piovani presso il Teatro Comunale.

PROGRAMMA :

SABATO 07/09/2024 – CINEMA TRA ABITI, MODA E COSTUMI

Ore 16.30 Doc.Art – Visioni Documentaristiche: Guercino. Uno su Cento (Italia/2023/73 min) di Giulia Giapponesi. Il film racconta arte e vita del pittore dei sentimenti e dell’estetica, il maestro del ‘600 che conquistò la gloria con il suo talento. Una storia che si intreccia a quella del suo paese, Cento, a cui rimase sempre fedele, nonostante il successo. Un legame ricambiato che è emerso forte durante il sisma del 2012, quando i cittadini di Cento sono accorsi a salvare le opere del pittore e, per non lasciarle chiuse in un magazzino, hanno deciso di spedirle lontano per il bene dell’arte. Un incredibile viaggio che ha portato Guercino fino in Giappone, in nome dell’amore per la cultura e della solidarietà fra i popoli. Al termine della proiezione Paolo Marzoni (produttore e montatore) e Lorenzo Lorenzini (direttore della Civica Pinacoteca il Guercino di Cento) dialogheranno con Massimo Bondioli.

Ore 18.30 Masterclass con: Francesca e Roberta Vecchi, costumiste cinematografiche, già candidate al David di Donatello nel 2012 per il film “Diaz” di Daniele Vicari e ultimamente al cinema con “Palazzina Laf”. Docenti del corso di costume cinematografico alla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté di Roma. Introduce l’incontro il giornalista Gianluigi Lanza.

Ore 21.00 Aspettando il film con: Francesca Vecchi, Roberta Vecchi e Gianluigi Lanza tra aneddoti e approfondimenti propedeutici alla visione del film proiettato.

Ore 21.15 Proiezione del film: C’eravamo tanto amati (Italia/1974/120 min) diretto da Ettore Scola e interpretato da un cast eccezionale, composto da Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Stefania Sandrelli, Stefano Satta Flores, Giovanna Ralli e Aldo Fabrizi. A metà tra commedia all’italiana e cinema d’impegno sociale, il film rende anche omaggio ad altri generi cinematografici, in virtù della trama che percorre circa 30 anni di storia italiana e di costume, soprattutto attraverso una serie di intuizioni filmiche in onore di Vittorio De Sica, Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Roberto Rossellini e Alain Resnais. Omaggio a Marcello Mastroianni in occasione dei 100 anni dalla sua nascita (26 settembre 1924).

DOMENICA 08/09/2024 – CINEMA TRA NOTE MUSICALI

eccezionalmente in Auditorium San Rocco e al Teatro Comunale

Ore 16.30 Doc.Art – Visioni Documentaristiche: Biasanòt – Storie di notti bolognesi, di musicisti, giornalisti e altri sciagurati di una città che non andava mai a letto (Italia/2023/70 min) di Paolo Muran ospite durante la proiezione. Attraverso il fascino delle penombre, dei portici, degli angoli misteriosi, degli scorci e dei profumi di Bologna di notte, si intrecciano le storie, gli aneddoti, gli episodi diventati celebri, le risate, le speranze, le sofferenze, i successi di un mondo che ha sempre vissuto con un fuso orario diverso da quello reale, che andava a dormire (se ci andava) alle 6 del mattino. Al termine della proiezione l’autore dialogherà con Nico Guidetti. La proiezione documentaristica di questa giornata avrà luogo presso l’Auditorium di San Rocco.

Ore 18.30 Masterclass con: Roberto Calabretto, docente in discipline musicali all’Università di Udine. Fa parte del Comitato scientifico dell’Archivio Nino Rota di Venezia. I suoi studi vertono sulla musica del Novecento italiano e, in particolar modo, affrontano le problematiche inerenti alle funzioni della musica nei linguaggi audiovisivi con una particolare attenzione nei confronti di quella cinematografica. Ha pubblicato monografie su Nino Rota, Pier Paolo Pasolini, Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti e altri registi. Nel volume Lo schermo sonoro – La musica per film ha ottenuto lusinghieri consensi dalla critica ed è stato adottato in molti corsi universitari. Introduzione a cura di un esperto locale di cinematografia. La masterclass di questa giornata avrà luogo presso l’Auditorium di San Rocco.

Ore 21.15 Evento Speciale al Teatro Comunale – Concerto NOTE A MARGINE con NICOLA PIOVANI: “Note a margine” è una sorta di racconto autobiografico, commissionato a Nicola Piovani dal Festival di Cannes nel 2003 (col titolo “Leçon Concert”). È uno spettacolo in cui Piovani condivide con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quarant’anni di carriera. Sulla scia di memorie e aneddoti, il Maestro ripercorre alcuni grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da Federico Fellini, ricordato con affetto per le piccole manie e per la maestria di regista, dai Taviani a Vincenzo Cerami e Roberto Benigni, con episodi narrati con leggerezza e sincerità. Esperienze di vita tra musica, cinema, teatro che Piovani racconta accompagnandole con le note del suo pianoforte, insieme al sassofono e al contrabbasso. Raccontare in musica aiuta a capire il senso del racconto di Piovani il quale ha sottolineato «Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica». – (Unico evento a pagamento, alla tariffa agevolata e popolare di 10€. Il biglietto è acquistabile online sui canali Vivaticket, nei punti vendita Vivaticket abilitati e il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro dalle ore 19.00).

LUNEDÌ 09/09/2024 – CINEMA TRA RECITAZIONE E COMICITÀ

Ore 16.00 Doc.Art – Visioni Documentaristiche: Gian Paolo Barbieri – L’uomo e la bellezza (Italia/2022/75 min) di Emiliano Scatarzi. Il film racconta la vita del fotografo Gian Paolo Barbieri sin dagli esordi della sua carriera, passando per Roma, tra gli studi di Cinecittà, fino a Parigi. Barbieri è stato un’icona culturale che ha calcato gli anni che vanno dai ’70 ai ’90, tanto da essere celebrato oggi come uno dei fotografi italiani maggiormente legati alla moda, al teatro e al cinema. La sua abilità nel creare immagini uniche, curate in ogni dettaglio e mai banali, gli ha permesso di fotografare i decenni più importanti della moda italiana. La particolarità di Barbieri è il saper trasportare la modella fuori dal fondale, inserendola nella realtà. Molti, infatti, sono i volti ritratti dal fotografo, come le attrici Audrey Hepburn, Ava Gardner, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, fino a dive più contemporanee, come Monica Bellucci. Vincitore dell’Audience Award al 18° Biografilm Festival. Il documentario verrà introdotto da Eleonora Salomone.

Ore 17.30 Masterclass con: Claudia Gerini, attrice, vincitrice del Premio David di Donatello nel 2018, ma anche personaggio televisivo. Ha lavorato con grandi attori e registi del panorama cinematografico mondiale come Sergio Corbucci, Carlo Verdone, Mel Gibson, Sergio Castellitto, Giuseppe Tornatore e Liliana Cavani. Ha interpretato nella sua carriera sia ruoli comici che drammatici. Dialogheranno con lei gli attori e registi teatrali Paolo Di Nita e Federico Perrotta.

Ore 19.00 Proiezione-Off: Fino a quando la mia voce si sentirà (Italia/2021/44 min) regia di Paolo Di Nita. Un mediometraggio con la partecipazione degli Allievi del laboratorio teatrale per ragazzi e ragazze di Rio Saliceto (Cecilia Sabadini, Elena Beltrami, Rebecca Oliva, Michael Cimino, Chiara Tedesco, Maria Daria Concari, Leonardo Malpighi, Matteo Veroni, Riccardo Barbolini, Rachele Iotti, Ludovica Boccaletti, Emilio Cincinnato, Mattia Solieri, Ginevra Ghidoni, Giale Giovannico, Lorenzo Vaccari, Elisabetta Gioia, Giulia Nanetti, Qasim Muhammad, Flavio Koci, Noemi Masetti, Eleonora Loschi). Un docu-spettacolo realizzato durante gli anni di pandemia, fatto di filmati d’archivio e di voci, quelle degli adolescenti segregati nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale. Un ricordo reso possibile attraverso le testimonianze, i diari, le lettere e i romanzi dei sopravvissuti. Introduce la proiezione Federico Bertesi, che ha curato e selezionato la parte testuale, tratta da: Fino a quando la mia stella brillerà di Liliana Segre con Daniela Palumbo (Pickwick Libri), Ero una bambina ad Auschwitz di Frediano Sessi (Einaudi Ragazzi), Un adolescente in lager di Marcello Martini (Giuntina), Un cammino lungo un anno di Emilio Drudi (Giuntina), Essere senza destino di Imre Kertész (Feltrinelli).

Ore 21.00 Aspettando il film con: Paolo Di Nita e Federico Perrotta (attori), tra aneddoti e approfondimenti propedeutici alla visione del film proiettato.

Ore 21.15 Proiezione del film: Viaggi di nozze (Italia/1995/106 min) diretto e interpretato da Carlo Verdone con Claudia Gerini e Veronica Pivetti. Sorrisi e risate per una commedia esilarante tra maschere e stereotipi, pregi e difetti, degli italiani degli Anni 90.

MARTEDÌ 10/09/2024 – CINEMA TRA GIORNALISMO E ATTUALITÀ

Ore 16.30 Doc.Art – Visioni Documentaristiche: Berchidda Live – Un viaggio nell’archivio Time in jazz (Italia/2024/94 min) di Gianfranco Cabiddu, Michele Mellara, Alessandro Rossi, ospiti quest’ultimi durante la proiezione. 1.500 ore di materiali d’archivio girati in 25 anni da Gianfranco Cabiddu e la sua troupe nelle varie edizioni di Time in Jazz, festival musicale creato e diretto da Paolo Fresu nel suo paese natale, Berchidda, in Sardegna. Un trascinante film concerto lungo quasi 40 anni, un intreccio di musica e luoghi, di emozioni e memorie. Centinaia di musicisti, un’esperienza cinematografica e musicale unica, una testimonianza preziosa, in un reportage estremamente attuale. Al termine della proiezione gli autori dialogheranno con Dario D’Incerti.

Ore 18.30 Masterclass con: Roy Menarini, professore ordinario presso l’Università di Bologna, dove insegna Cinema e industria culturale. È direttore della rivista accademica Cinergie – Il cinema e le altre arti. Co-dirige i centri di ricerca internazionale CFC (Culture, Fashion, Communication) e INC (Italian Research Network in Celebrity Studies) e guida alcuni progetti ministeriali CiPS (Cinema e Immagini per la Scuola) e PRIN-PNRR. Assieme a lui, Gabriella Simoni, giornalista del TG5, per Mediaset infatti copre giornalisticamente i più grandi eventi internazionali. Tiene corsi nelle Università e nelle aziende sulla comunicazione audiovisiva. Ha pubblicato numerosi saggi sul cinema e le altre arti, critica e cinefilia, e analisi del film. Collabora con la Fondazione Cineteca di Bologna. La masterclass sarà condotta da Pierluigi Senatore, giornalista professionista del network radiofonico Radio Bruno. Autore di reportage per giornali e televisioni, ha realizzato servizi su Medio Oriente, Bielorussia, Bosnia, Nicaragua, Cambogia, Saharawi, Eritrea, Kossovo, Albania, Laos, Sri Lanka e Indonesia.

Ore 21.00 Aspettando il film con: Gabriella Simoni, Roy Menarini, Pierluigi Senatore, tra aneddoti e approfondimenti propedeutici alla visione del film proiettato.

Ore 21.15 Proiezione del film: Quarto potere – Citizen Kane (USA/1941/119 min) co-scritto, diretto, interpretato e coprodotto da Orson Welles. Primo lungometraggio del regista, girato all’età di venticinque anni, è liberamente ispirato alla biografia del magnate dell’industria del legno e dell’editoria William Randolph Hearst. Il film uscì nelle sale il 1° maggio 1941 ed è considerato uno dei migliori film della storia del cinema. Versione restaurata e rimasterizzata in lingua originale con sottotitoli.

MERCOLEDÌ 11/09/2024 – CINEMA TRA DOPPIAGGIO, ANIMAZIONE ED EFFETTI SONORI

Ore 16.30 Doc.Art – Visioni Documentaristiche: Un paese ci vuole. Zavattini, Luzzara e il Po (Italia/2024/70 min) di Francesco Conversano e Nene Grignaffini (vincitori nel 2006 del Premio David di Donatello) ospiti durante la proiezione. Il film racconta, oggi più che mai, la necessità di riscoprire il valore della comunità, dello stare insieme e della condivisione. Dall’altra parte il film è la testimonianza di una emergenza ambientale, fatta di suoni e immagini, delle ferite e della fragilità del Fiume Po che il riscaldamento globale e la siccità stanno inesorabilmente trasformando, rendendolo un luogo desertificato e senza vita. Da qui la necessità di tutti di contrastare l’irreversibilità del suo futuro, prendendocene amorevolmente cura prima che sia troppo tardi. Al termine della proiezione gli autori dialogheranno con Claudia Tosi.

Ore 18.30 Masterclass con: Roberto Pedicini, doppiatore, attore e conduttore radiofonico italiano, vincitore del premio come miglior doppiatore ai Nastri d’argento 1999 per i film The Truman Show e Celebrity. È sua la voce italiana di Jim Carrey, Kevin Spacey e Javier Bardem nella maggior parte delle loro interpretazioni, nonché dei personaggi animati Pippo, Gatto Silvestro e Taz. A dialogare con lui, l’attore e regista teatrale Paolo Di Nita e il critico cinematografico Alberto Morsiani.

Ore 21.00 Aspettando il film con: Roberto Pedicini e Alberto Morsiani tra aneddoti e approfondimenti propedeutici alla visione del film proiettato.

Ore 21.15 Proiezione del film: The Truman Show (USA/1998/103 min) diretto da Peter Weir, su soggetto di Andrew Niccol e interpretato da Jim Carrey (la cui voce italiana nel film è quella di Roberto Pedicini), in una delle sue prove attoriali più apprezzate. È una satira fantascientifica che descrive una situazione paradossale portata all’estremo, dalla quale emergono temi filosofici. Il film è stato candidato a tre Premi Oscar nel 1999 e premiato con tre BAFTA e altrettanti Golden Globe. Omaggio a Peter Weir in occasione della consegna del Leone d’Oro alla carriera durante la 81^Mostra del Cinema di Venezia.

INFO per il pubblico:

Facebook: @quellidel29 – Instagram: @quellidel29.official

www.quellidel29.it –