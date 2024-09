Penne eleganti: Montblanc dedica una linea a Jane Austen

Quando i produttori creano linee personalizzate, come la recente linea dedicata a Jane Austen da Montblanc, si tratta di veri e propri pezzi da collezione

Il fascino delle penne eleganti si può riscontrare nella capacità che hanno di mettere insieme la funzionalità e lo stile. Una penna raffinata è uno strumento di scrittura, ma diventa anche un simbolo di personalità e di gusto. Alcuni fattori contribuiscono alla creazione di un oggetto bello da vedere e piacevole da utilizzare. Per esempio, il design progettato con cura, la qualità dei materiali usati e la precisione della lavorazione sono molto importanti. L’eleganza della personalizzazione di queste penne poi consente di raggiungere un elevato livello di esclusività.

Le penne Montblanc in edizione limitata

La personalizzazione delle penne viene applicata spesso su modelli basic di varie marche, più che altro in ottica di strategie di marketing e a costi relativamente bassi (in tal senso possiamo suggerire di visitare siti attivi in questo campo come Fullgadgets.com per farsi un’idea del prezzo delle Bic colorate, tra le più rinomate per rapporto qualità-prezzo). Tuttavia, quando i produttori stessi creano linee personalizzate, come la recente linea dedicata a Jane Austen da Montblanc, si tratta di veri e propri pezzi da collezione e questi modelli, realizzati con materiali pregiati e dettagli esclusivi, hanno un valore piuttosto elevato.

Jane Austen è autrice di celebri opere, come L’abbazia di Northanger e Ragione e sentimento. Da sempre viene apprezzata dai lettori per la capacità che ha avuto di guardare in modo critico alla società della sua epoca. È un’autrice considerata tra le esponenti di maggior rilievo della letteratura inglese, insieme a figure come quella di William Shakespeare.

L’omaggio a Jane Austen

L’omaggio alla scrittrice è arrivato da parte di Montblanc con un’attenzione ad alcune peculiarità note di Jane Austen, in particolare delle passioni, come quelle della casa, della campagna, del ballo e dei viaggi. Montblanc ha deciso di creare una penna personalizzata per queste caratteristiche.

Le forme di queste quattro penne esclusive sono ispirate al timbro per ceralacca che la stessa Jane Austen usava per le sue lettere. Nella parte superiore del cappuccio, in tre di queste quattro versioni speciali, c’è la scritta “By a Lady”, che fa riferimento alla pubblicazione anonima del suo primo famoso romanzo. Nella quarta edizione speciale delle penne Montblanc, invece, viene svelato il nome dell’autrice.

Nel pennino si può trovare una sagoma che rappresenta la figura dell’autrice e il design tiene conto di una tecnica molto nota all’epoca, quella del ritratto a silhouette. La clip ha una forma con riferimenti alle borsette a rete sempre caratteristica dello stesso periodo storico.

Il modello Limited Edition

Il modello Limited Edition è ispirato alla campagna, molto apprezzata dalla scrittrice. Ci sono diverse ambientazioni dei romanzi di Jane Austen che sono in mezzo alla natura. Si può affermare che proprio la natura è stata una grande fonte di ispirazione per la creazione della Limited Edition. La parte centrale della penna è ispirata alle colonne dallo stile classico dell’Hampshire.

La Limited Edition 1813

Questa penna si riferisce all’anno della pubblicazione dell’opera Orgoglio e pregiudizio. È un oggetto dedicato alla casa che l’autrice aveva a Chawton. Qui Jane Austen visse negli ultimi anni della sua vita. Il corpo prende la sua ispirazione dal pianoforte dell’epoca vittoriana.

La Limited Edition 97

La Limited Edition 97 è quella che prende ispirazione dalla passione dell’autrice per i viaggi. Il cappuccio presente anche un inserto realizzato in oro massiccio, mentre nel corpo c’è un motivo che sembra una criniera che si muove al vento.

La Limited Edition 8

La passione della scrittrice per il ballo viene mostrata a tutti gli effetti nella Limited Edition 8 di Montblanc. I motivi a piuma presenti in questa penna sono ispirati al porta aghi che Jane Austen ha regalato alla nipote Louisa. L’anello che si trova nell’area superiore dell’oggetto da collezione richiama la pietra preziosa collegata al mese in cui è nata l’autrice.