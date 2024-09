Capelli più sani e vitali: un auto arriva anche dal supercibo

Insieme al Dr. Carlos Portinha, Chief Clinical Officer del Gruppo Insparya, scopriamo i migliori superfood e i consigli per preservare la salute e la vitalità dei capelli

L’estate è la stagione perfetta per rimettersi in forma e prendersi cura della propria chioma. Molti sanno che le cattive abitudini, specie quelle alimentari, o lo stress possono danneggiare i capelli, causandone addirittura la caduta. Meno noto è che i capelli possono essere rinforzati includendo nella dieta alcuni alimenti preziosi. Durante l’estate, il sole, il mare e le attività all’aperto possono stressare i capelli, rendendo più che mai fondamentale una dieta ricca di nutrienti. Sono tantissimi gli ingredienti che possiamo utilizzare per dare un tocco di colore alle nostre ricette estive, ma anche per fornire i nutrienti di cui i nostri capelli hanno bisogno, come proteine, aminoacidi essenziali, vitamine, minerali e collagene.

Ecco i superfood raccomandati dal Dr. Carlos Portinha, Chief Clinical Officer del Gruppo Insparya, per avere capelli più sani e vitali anche in estate.

Salmone: Ricco di proteine, vitamina D e acidi grassi essenziali (omega-3), il salmone favorisce la corretta crescita dei capelli e rinforza il cuoio capelluto. È ideale per un barbecue estivo o una cena leggera.

Lenticchie: Fonte di proteine vegetali, ad alto contenuto di zinco, magnesio e biotina, che aiuta a migliorarela salute dei capelli. Le lenticchie sono un alimento perfetto per arricchire le insalate fredde estive.

Riso: Si consiglia di scegliere le varietà con il colore più scuro possibile, come il basmati, l’integrale o il parboiled, poiché contengono un elevato livello di vitamina B, utile per stimolare la crescita cellulare e rendere le cellule dei capelli più forti e più grandi. Il riso è ottimo per piatti unici e freddi estivi, da portare anche in spiaggia.

Uova: Fonte di proteine ad alto valore biologico e ricche di biotina. Rappresentano quindi un alimento essenziale perchè la biotina stimola la crescita di capelli più forti e sani, perfette per una colazione estiva energetica e gustosa.

Carota: Il suo principale vantaggio è il carotene, un nutriente che favorisce la salute della pelle e delle membrane tissutali. Maggiore è la sua incidenza nell’organismo, migliore sarà la capacità di prevenire la forfora e la caduta dei capelli. Le carote sono perfette anche da portare in spiaggia: il consumo di carote favorisce infatti l’abbronzatura e protegge la pelle dall’esposizione diretta al sole.

Spinaci: Forniscono una grande quantità di sostanze nutritive come vitamina A e C, zinco, magnesio e ferro, quest’ultimo particolarmente importante per la salute dei capelli femminili. Ideali per un’insalata estiva rinfrescante.

Avena: Molto ricca di vitamina B e zinco, risulta benefica soprattutto per il suo contenuto di silicio, componente fondamentale della cheratina, nutriente fondamentale dello scheletro dei nostri capelli: può essere facilmente integrata nella nostra colazione estiva.

Avocado: Essendo ricco di vitamina E – la cui integrazione è direttamente proporzionale a una buona salute dei capelli – l’avocado è un alimento essenziale per avere capelli sani e forti. Questo alimento è anche ricco di acidi grassi essenziali che stimolano la crescita cellulare (ovvero delle cellule dell’unità follicolare) e garantiscono una produzione di capelli più efficace e sana. Ottimo per dare un tocco di colore ai toast da portare con sé durante i pic-nic.

Noci: Sono ricche di vitamina E, vitamina B, zinco e acidi grassi essenziali, tutti elementi fondamentali per una crescita sana dei capelli. Grazie al loro potere antinfiammatorio e alla capacità di protezione cardiovascolare, le noci sono sicuramente un alimento importante da includere nella dieta, come snack o all’interno di fresche insalate.

Alimenti come ostriche, fagioli, pesce e carne sono a loro volta essenziali in una dieta equilibrata, soprattutto quando insorgono problemi che possono pregiudicare la salute dei capelli.

Oltre all’integrazione degli alimenti sopra elencati nella propria dieta, il Dr. Carlos Portinha raccomanda “uno stile di vita sano, con esercizio fisico e riduzione dei livelli di stress per una migliore salute in generale e, in particolare, per capelli più sani”.

Praticare regolarmente sport in estate, infatti, è un toccasana non solo per corpo e mente, ma anche per migliorare la salute dei capelli. L’aumento della serotonina durante l’esercizio aiuta a combattere lo stress, uno dei principali nemici della salute dei capelli. La sudorazione elimina le tossine attraverso la pelle, favorendo cicli di crescita e caduta regolari dei capelli. Ci sono però alcune accortezze da seguire con attenzione: gli sport acquatici, ad esempio, sebbene benefici, richiedono alcune precauzioni. Il cloro delle piscine e il salnitro del mare possono indebolire i capelli. È consigliabile fare una doccia con acqua dolce prima di entrare in piscina e risciacquare i capelli dopo un bagno in mare per evitare la disidratazione. Per questo motivo dopo aver praticato sport è buona abitudine lavare adeguatamente il cuoio capelluto con uno shampoo di qualità, come Nutri Plus Insparya.

Anche gli sport all’aria aperta richiedono attenzione ai raggi solari. Utilizzare cappelli o creme solari specifiche per cuoio capelluto e capelli può prevenire la secchezza e la caduta.

In estate, una combinazione di dieta equilibrata e attività fisica regolare è la chiave per mantenere i capelli sani. Integrando i superfood nella propria alimentazione estiva e seguendo le giuste accortezze durante le attività sportive, si potrà godere di una chioma sana e brillante per tutta la stagione calda!