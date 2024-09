Per il ciclo “Martial Arts” stasera su Rai 4 “Blind War”: la trama del film

L’action thriller cinese “Blind War” di Suiqiang Huo in onda lunedì 2 settembre alle 21.20 su Rai 4 per il ciclo “Martial Arts”: la trama del film

L’ex capitano dell’unità SWAT Dong Gu, diventato cieco a seguito di una missione fallita, per superare l’handicap e salvare gli affetti familiari, si trasforma in una micidiale macchina da combattimento fronteggiando una spietata criminale con la quale ha un conto in sospeso. E’ l’action thriller cinese “Blind War” di Suiqiang Huo in onda lunedì 2 settembre alle 21.20 su Rai 4 per il ciclo “Martial Arts”.

Una massiccia dose d’azione spettacolare, unita a un plot tanto classico quanto avvincente, sono le chiavi del successo di “Blind War”, un film che testimonia la vivacità del mercato cinematografico della Cina contintale, sempre attenta a sottolineare la grande e nobile tradizione del genere action. Nel ruolo del protagonista, Andy On, attore e artista marziale statunitense naturalizzato cinese, noto per aver preso parte a un gran numero di thriller action. A seguire, si conclude in prima visione la terza stagione della serie “Warrior”.